موسكو: ضربات نظام كييف على الأراضي الروسية تظهر نيته تصعيد الصراع
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية تظهر نية كييف تصعيد... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T11:49+0000
2026-03-12T11:49+0000
2026-03-12T11:49+0000
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "شنت القوات الأوكرانية مجددا ضربات متعمدة على أهداف مدنية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ. ما هي هذه الأهداف؟ مبان سكنية، مؤسسات طبية وتعليمية، شركات مدنية واجتماعية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أحبطت هجوما أوكرانيا باستخدام المسيرات فوق محطة "روسكايا" لضغط الغاز في إقليم كراسنودار، التي تزود "التيار التركي".وأفادت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 12 مارس(آذار)، استخدم نظام كييف طائرات مسيّرة هجومية، لمهاجمة محطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور في إقليم كراسنودار، التي تزود بالغاز خط أنابيب "التيار التركي".
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية تظهر نية كييف تصعيد الصراع.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "شنت القوات الأوكرانية مجددا ضربات متعمدة على أهداف مدنية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ. ما هي هذه الأهداف؟ مبان سكنية، مؤسسات طبية وتعليمية، شركات مدنية واجتماعية".
وتابعت: "خلال الأسبوع الماضي، أصيب أكثر من 240 مدنيا، بينهم 13 طفلا، وقتل 31 شخصا. هذا يظهر بوضوح نية (نظام كييف) تصعيد الصراع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أحبطت هجوما أوكرانيا باستخدام المسيرات فوق محطة "روسكايا" لضغط الغاز في إقليم كراسنودار، التي تزود "التيار التركي".
وأفادت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 12 مارس(آذار)، استخدم نظام كييف طائرات مسيّرة هجومية، لمهاجمة محطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور في إقليم كراسنودار، التي تزود بالغاز خط أنابيب "التيار التركي".