القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260312/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-لمنشآت-الطاقة-والنقل-التي-تدعم-الجيش-الأوكراني---وزارة-الدفاع-1111391170.html
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الخميس، بأن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني". 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T10:50+0000
2026-03-12T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في البيان: "ألحقت الطائرات العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأضاف: "خسر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها سيارة "كيربي "مدرعة تركية الصنع، و17 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما دمّرت محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".وأضاف: "ألحقنا خسائر بتشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم محمول جوا، ولواءين هجوميين، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري في عدة بلدات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وزابوروجيه".وتابع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية للقوات، على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وهزمت تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية في عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسر العدو أكثر من 160 جنديًا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية. كما دمرت محطة مضادة للبطاريات من طراز"RADA RPS-42" إسرائيلية الصنع، ومستودعان للذخيرة".أفاد البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مقاطعة زابوروجيه، وقد أسفرت الخسائر عن مقتل ما يصل إلى 85 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، و20 مركبة، ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز"M777" عيار 155 ملم، ومحطتي حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمداد". وأشار إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة ووحدة من قوات المشاة الآلية، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني في عدة بلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: محاولات كييف مهاجمة محطتي "روسكايا" و"بيريغوفايا" تصرفات غير مسؤولة في ظل أزمة طاقة عالمية
https://sarabic.ae/20260312/القوات-الروسية-تدمر-10-مسيرات-أوكرانية-فوق-محطة-تغذي-التيار-التركي-بالغاز--الدفاع-الروسية-1111384807.html
https://sarabic.ae/20260311/القوات-الروسية-تحرر-تشيرفونايا-زاريا-في-مقاطعة-سومي---وزارة-الدفاع-1111332246.html
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-القوات-المسلحة-الروسية-هي-من-سيحدد-كيف-يكون-الرد-على-هجوم-قوات-كييف-على-بريانسك--عاجل-1111328610.html
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

10:50 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 11:13 GMT 12.03.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الخميس، بأن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني".
وجاء في البيان: "ألحقت الطائرات العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال البيان: "عززت وحدات قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، وألحقت الهزيمة بالقوات والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي".

وأضاف: "خسر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها سيارة "كيربي "مدرعة تركية الصنع، و17 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما دمّرت محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
القوات الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق محطة تغذي "التيار التركي" بالغاز- الدفاع الروسية
09:22 GMT
وأكد بيان الدفاع الروسية أن "العدو خسر أكثر من 300 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، و11 مركبة، ومدفعًا، ومنظومة إطلاق صواريخ "فامباير" تشيكية الصنع، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية".
وأضاف: "ألحقنا خسائر بتشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم محمول جوا، ولواءين هجوميين، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري في عدة بلدات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وزابوروجيه".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ذكر البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديًا ودبابة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

وتابع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية للقوات، على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وهزمت تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية في عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسر العدو أكثر من 160 جنديًا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية. كما دمرت محطة مضادة للبطاريات من طراز"RADA RPS-42" إسرائيلية الصنع، ومستودعان للذخيرة".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر تشيرفونايا زاريا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
أمس, 09:16 GMT
أفاد البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مقاطعة زابوروجيه، وقد أسفرت الخسائر عن مقتل ما يصل إلى 85 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، و20 مركبة، ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز"M777" عيار 155 ملم، ومحطتي حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمداد".
وذكر أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 340 جنديًا، و3 ناقلات جند مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "Krab" عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومستودع ذخيرة، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية".
وأشار إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة ووحدة من قوات المشاة الآلية، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني في عدة بلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأردف: "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 255 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 مركبات، و4 قطع مدفعية ميدانية، كما دمرت 5 محطات حرب إلكترونية و11 مستودع إمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الكرملين: القوات الروسية ستحدد كيفية الرد على هجوم قوات كييف في بريانسك
أمس, 07:32 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الكرملين: محاولات كييف مهاجمة محطتي "روسكايا" و"بيريغوفايا" تصرفات غير مسؤولة في ظل أزمة طاقة عالمية
