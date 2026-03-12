القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
10:50 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 11:13 GMT 12.03.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الخميس، بأن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني".
وجاء في البيان: "ألحقت الطائرات العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال البيان: "عززت وحدات قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، وألحقت الهزيمة بالقوات والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي".
وأضاف: "خسر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها سيارة "كيربي "مدرعة تركية الصنع، و17 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما دمّرت محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".
وأكد بيان الدفاع الروسية أن "العدو خسر أكثر من 300 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، و11 مركبة، ومدفعًا، ومنظومة إطلاق صواريخ "فامباير" تشيكية الصنع، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية".
وأضاف: "ألحقنا خسائر بتشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم محمول جوا، ولواءين هجوميين، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري في عدة بلدات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وزابوروجيه".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ذكر البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديًا ودبابة خلال الـ 24 الساعة الماضية".
وتابع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية للقوات، على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وهزمت تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية في عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسر العدو أكثر من 160 جنديًا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية. كما دمرت محطة مضادة للبطاريات من طراز"RADA RPS-42" إسرائيلية الصنع، ومستودعان للذخيرة".
أفاد البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مقاطعة زابوروجيه، وقد أسفرت الخسائر عن مقتل ما يصل إلى 85 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، و20 مركبة، ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز"M777" عيار 155 ملم، ومحطتي حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمداد".
وذكر أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 340 جنديًا، و3 ناقلات جند مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "Krab" عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومستودع ذخيرة، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية".
وأشار إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة ووحدة من قوات المشاة الآلية، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني في عدة بلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأردف: "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 255 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 مركبات، و4 قطع مدفعية ميدانية، كما دمرت 5 محطات حرب إلكترونية و11 مستودع إمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.