https://sarabic.ae/20260312/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-لمنشآت-الطاقة-والنقل-التي-تدعم-الجيش-الأوكراني---وزارة-الدفاع-1111391170.html

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الخميس، بأن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني". 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T10:50+0000

2026-03-12T10:50+0000

2026-03-12T11:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg

وجاء في البيان: "ألحقت الطائرات العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأضاف: "خسر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها سيارة "كيربي "مدرعة تركية الصنع، و17 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما دمّرت محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".وأضاف: "ألحقنا خسائر بتشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم محمول جوا، ولواءين هجوميين، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري في عدة بلدات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وزابوروجيه".وتابع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية للقوات، على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وهزمت تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية في عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسر العدو أكثر من 160 جنديًا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية. كما دمرت محطة مضادة للبطاريات من طراز"RADA RPS-42" إسرائيلية الصنع، ومستودعان للذخيرة".أفاد البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مقاطعة زابوروجيه، وقد أسفرت الخسائر عن مقتل ما يصل إلى 85 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، و20 مركبة، ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز"M777" عيار 155 ملم، ومحطتي حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمداد". وأشار إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة ووحدة من قوات المشاة الآلية، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني في عدة بلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: محاولات كييف مهاجمة محطتي "روسكايا" و"بيريغوفايا" تصرفات غير مسؤولة في ظل أزمة طاقة عالمية

https://sarabic.ae/20260312/القوات-الروسية-تدمر-10-مسيرات-أوكرانية-فوق-محطة-تغذي-التيار-التركي-بالغاز--الدفاع-الروسية-1111384807.html

https://sarabic.ae/20260311/القوات-الروسية-تحرر-تشيرفونايا-زاريا-في-مقاطعة-سومي---وزارة-الدفاع-1111332246.html

https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-القوات-المسلحة-الروسية-هي-من-سيحدد-كيف-يكون-الرد-على-هجوم-قوات-كييف-على-بريانسك--عاجل-1111328610.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا