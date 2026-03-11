القوات الروسية تحرر تشيرفونايا زاريا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
09:16 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 09:40 GMT 11.03.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، بأن "القوات الروسية حررت بلدة تشيرفونايا زاريا في مقاطعة سومي".
وجاء في اليبان: ""نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، على قرية تشيرفونا زاريا في مقاطعة سومي".
وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "ستورم شادو" بريطانيي الصنع، و4 قنابل جوية موجهة، و6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و350 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".
وتابع: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 671 طائرة، 284 مروحية، 121,685 طائرة مسيرة، 651 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 28,171 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1,686 مركبة قتالية مزودة بمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، 33,782 مدفع ميداني وقذيفة هاون، و56,423 مركبة عسكرية خاصة".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة بلدات".
وتابع البيان: "شملت الخسائر تحييدر ما يصل إلى 90 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "هامفي" أمريكيتي الصنع، و20 مركبة، ومدفع دي-20 عيار 152 ملم، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "رادا" إسرائيلية الصنع، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعين للإمدادات".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، قال البيان: "حسّنت وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية ومعدات بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء ياغر، ولواء محمول جوا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء قوات آزوف الخاصة (المصنفة منظمة إرهابية ومحظورة في روسيا)، و3 ألوية من الحرس الوطني في عدة بلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 350 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين، و7 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، و3 قطع مدفعية، ومحطة رادار".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية فإن "وحدات من قوات "الغرب" الروسية، حسنت موقعها على طول خط المواجهة، وقامت بهزيمة القوات والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء الأمن التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، وتركزت الهزائم في عدة بلدات بمقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو 180 جنديًا، و4 ناقلات جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، ومركبة قتالية من طراز "فامباير" تشيكية الصنع لإطلاق صواريخ متعددة. كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة".
وذكر بيان الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تمركزت في مواقع وخطوط أكثر تحصينًا. وهزمت تشكيلات من 5 كتائب ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء هجوم جبلي، ولواء مشاة بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في عدة بلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "خسر العدو أكثر من 190 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 مركبات، و5 قطع مدفعية ميدانية. تم تدمير مستودعين للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى 6 مستودعات إمداد".
وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم القضاء على أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي بالقرب في عدة بلدات بمقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، تم القضاء على وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء مدفعية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مفرزة حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني في عدة بلدات بمقاطعة خاركوف".
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 245 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، ومدفعين ميدانيين. كما تم تدمير محطة رادار استطلاع جوي من طراز"بيليكان" ومستودع ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.