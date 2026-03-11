https://sarabic.ae/20260311/القوات-الروسية-تحرر-تشيرفونايا-زاريا-في-مقاطعة-سومي---وزارة-الدفاع-1111332246.html

القوات الروسية تحرر تشيرفونايا زاريا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، بأن "القوات الروسية حررت بلدة تشيرفونايا زاريا في مقاطعة سومي".

وجاء في اليبان: ""نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، على قرية تشيرفونا زاريا في مقاطعة سومي".وتابع: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 671 طائرة، 284 مروحية، 121,685 طائرة مسيرة، 651 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 28,171 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1,686 مركبة قتالية مزودة بمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، 33,782 مدفع ميداني وقذيفة هاون، و56,423 مركبة عسكرية خاصة".وتابع البيان: "شملت الخسائر تحييدر ما يصل إلى 90 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "هامفي" أمريكيتي الصنع، و20 مركبة، ومدفع دي-20 عيار 152 ملم، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "رادا" إسرائيلية الصنع، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعين للإمدادات".وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو 180 جنديًا، و4 ناقلات جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، ومركبة قتالية من طراز "فامباير" تشيكية الصنع لإطلاق صواريخ متعددة. كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة". وتابع: "خسر العدو أكثر من 190 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 مركبات، و5 قطع مدفعية ميدانية. تم تدمير مستودعين للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى 6 مستودعات إمداد".وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 245 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، ومدفعين ميدانيين. كما تم تدمير محطة رادار استطلاع جوي من طراز"بيليكان" ومستودع ذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع

