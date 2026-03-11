القوات الروسية تحرر تشيرفونايا زاريا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر تشيرفونايا زاريا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع

عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، بأن "القوات الروسية حررت بلدة تشيرفونايا زاريا في مقاطعة سومي".
وجاء في اليبان: ""نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، على قرية تشيرفونا زاريا في مقاطعة سومي".
وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "ستورم شادو" بريطانيي الصنع، و4 قنابل جوية موجهة، و6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و350 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".
وتابع: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 671 طائرة، 284 مروحية، 121,685 طائرة مسيرة، 651 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 28,171 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1,686 مركبة قتالية مزودة بمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، 33,782 مدفع ميداني وقذيفة هاون، و56,423 مركبة عسكرية خاصة".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 185 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع
05:24 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة بلدات".
وتابع البيان: "شملت الخسائر تحييدر ما يصل إلى 90 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "هامفي" أمريكيتي الصنع، و20 مركبة، ومدفع دي-20 عيار 152 ملم، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "رادا" إسرائيلية الصنع، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعين للإمدادات".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، قال البيان: "حسّنت وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية ومعدات بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء ياغر، ولواء محمول جوا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء قوات آزوف الخاصة (المصنفة منظمة إرهابية ومحظورة في روسيا)، و3 ألوية من الحرس الوطني في عدة بلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 350 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين، و7 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، و3 قطع مدفعية، ومحطة رادار".
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع
أمس, 09:14 GMT
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية فإن "وحدات من قوات "الغرب" الروسية، حسنت موقعها على طول خط المواجهة، وقامت بهزيمة القوات والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء الأمن التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، وتركزت الهزائم في عدة بلدات بمقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو 180 جنديًا، و4 ناقلات جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، ومركبة قتالية من طراز "فامباير" تشيكية الصنع لإطلاق صواريخ متعددة. كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة".
وذكر بيان الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تمركزت في مواقع وخطوط أكثر تحصينًا. وهزمت تشكيلات من 5 كتائب ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء هجوم جبلي، ولواء مشاة بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في عدة بلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "خسر العدو أكثر من 190 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 مركبات، و5 قطع مدفعية ميدانية. تم تدمير مستودعين للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى 6 مستودعات إمداد".
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مروحيات مي-24 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف مراكز إطلاق المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى- وزارة الدفاع
8 مارس, 09:17 GMT
وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم القضاء على أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي بالقرب في عدة بلدات بمقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، تم القضاء على وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء مدفعية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مفرزة حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني في عدة بلدات بمقاطعة خاركوف".
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 245 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، ومدفعين ميدانيين. كما تم تدمير محطة رادار استطلاع جوي من طراز"بيليكان" ومستودع ذخيرة".
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
9 مارس, 09:09 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
