https://sarabic.ae/20260326/الكرملين-روسيا-تأمل-في-عقد-جولة-جديدة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-فور-سماح-الظروف-بذلك-1111945574.html

الكرملين: روسيا تأمل في عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا فور سماح الظروف بذلك

الكرملين: روسيا تأمل في عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا فور سماح الظروف بذلك

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تتطلع إلى استئناف المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، حالما تسمح الظروف بذلك. 26.03.2026

2026-03-26T09:47+0000

2026-03-26T09:47+0000

2026-03-26T10:06+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104412/02/1044120246_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_8d2110e7ef35da82d0e2ead4dae70a79.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا منفتحين، ونحن على اتصال مع الأمريكيين، ونتطلع إلى عقد الجولة التالية من المفاوضات، حالما تسمح الظروف بذلك".وتابع: "في الواقع، خلال الجولات الأخيرة من المفاوضات الثلاثية (بشأن أوكرانيا)، تمكّنا من قطع مسافة معينة نحو التوصل إلى تسوية".وأوضح أن القضية الإقليمية هي أحد المواضيع الرئيسية للنقاش خلال المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.وأشار إلى أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي، بشأن الصراع الدائر، تتعارض مع "رغبته المعلنة في السلام".وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "منذ البداية، كان واضحًا للجميع، وقد أكدنا ذلك مرارًا، أن قضايا مثل النزاعات الإقليمية هي الموضوع الرئيسي للنقاش. لم يُحرز أي تقدم بشأنها، ولا يزال الوضع على حاله. هذا لا يعني أن روسيا فقدت اهتمامها بالمفاوضات، بل على العكس، ما زلنا منفتحين".وأشار إلى أنه "سيتم إطلاع الرئيس بالتفصيل على نتائج الاتصالات، التي ستجري في الولايات المتحدة".وقال بيسكوف، معلقًا على الحوار بين البرلمانيين الروس والأمريكيين: "هذا حوار ضروري للغاية، وهذا مجال مهم للغاية للحوار بين البلدين، والذي تم تجميده بالكامل أيضًا".وأكد بيسكوف أن هذا "سلوك مذهل من جانب المفوضية الأوروبية".ووفقا له، فإن كييف تستخدم خطوط أنابيب النفط والغاز كسلاح لابتزاز أوروبا.الخارجية الروسية: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية توقفتالكرملين: روسيا ستكون سعيدة برؤية قادة الدول الصديقة في عرض النصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا