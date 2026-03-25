الخارجية الروسية: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية توقفت

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، عضو الفريق الروسي المفاوض، ميخائيل غالوزين، اليوم الأربعاء، بأنه تم تعليق المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة... 25.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال غالوزين للصحفيين ردا على سؤال حول وضع المفاوضات بشأن أوكرانيا :"لست مستعداً لقول أي شيء الآن بخلاف ما قاله (السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية) دميتري سيرغيفيتش بيسكوف بالفعل: لقد تم تعليقها" .كما صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة متوقفة حاليًا "لأسباب مفهومة".وقال أوشاكوف للصحفيين: "هناك توقف مؤقت للمحادثات الثلاثية لأسباب واضحة. وقد أطلعنا زملاءنا الأمريكيين بشكل مفصل على سير المحادثات الثنائية التي عقدت في فلوريدا يوم السبت الماضي مع الوفد الأوكراني".وردًا منه على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تعتزم التواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، قال: "تستمر اتصالات موسكو مع الأمريكيين عبر القنوات القائمة، ونحن نتلقى معلومات حول ما يجري".وحول أن التواصل بين البرلمانيين الروس والأمريكيين ضروري، أوضح: "إن إجراء مثل هذه الاتصالات بين برلمانيي البلدين أمر مرحب به، بل هو ضروري للغاية".ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا

