الكرملين: الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا مستمرة

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا ما زالت مستمرة. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T10:21+0000

وردًا منه على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تعتزم التواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، قال: "تستمر اتصالات موسكو مع الأمريكيين عبر القنوات القائمة، ونحن نتلقى معلومات حول ما يجري".وأضاف: "نحن، في الواقع، نرحب باستمرار جهود الجانب الأمريكي الهادفة إلى توفير الشروط المناسبة للوصول فعلا إلى تسوية في الشأن الأوكراني".وحول أن موسكو تتوقع استمرار المساعي الحميدة الأمريكية في مفاوضات أوكرانيا، أوضح: "نتوقع استمرار هذه المساعي الحميدة من جانب الولايات المتحدة".وأكد أن روسيا تعرب بانتظام عن قلقها لتركيا بشأن التهديد المتزايد الذي يواجه البنية التحتية لخطّي أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق".وأكد أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

