الكرملين: الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا مستمرة
الكرملين: الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا مستمرة
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا ما زالت مستمرة. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T10:02+0000
2026-03-25T10:02+0000
2026-03-25T10:21+0000
وردًا منه على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تعتزم التواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، قال: "تستمر اتصالات موسكو مع الأمريكيين عبر القنوات القائمة، ونحن نتلقى معلومات حول ما يجري".وأضاف: "نحن، في الواقع، نرحب باستمرار جهود الجانب الأمريكي الهادفة إلى توفير الشروط المناسبة للوصول فعلا إلى تسوية في الشأن الأوكراني".وحول أن موسكو تتوقع استمرار المساعي الحميدة الأمريكية في مفاوضات أوكرانيا، أوضح: "نتوقع استمرار هذه المساعي الحميدة من جانب الولايات المتحدة".وأكد أن روسيا تعرب بانتظام عن قلقها لتركيا بشأن التهديد المتزايد الذي يواجه البنية التحتية لخطّي أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق".وأكد أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.أوربان: المجر تعتزم وقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا الكرملين يدعو كييف إلى مراجعة شرعية تمديد ولاية زيلينسكي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا مستمرة
10:02 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 10:21 GMT 25.03.2026)
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا ما زالت مستمرة.
وردًا منه على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تعتزم التواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، قال: "تستمر اتصالات موسكو مع الأمريكيين عبر القنوات القائمة، ونحن نتلقى معلومات حول ما يجري".
وحول أن التواصل بين البرلمانيين الروس والأمريكيين ضروري، أوضح: "إن إجراء مثل هذه الاتصالات بين برلمانيي البلدين أمر مرحب به، بل هو ضروري للغاية".
وأضاف: "نحن، في الواقع، نرحب باستمرار جهود الجانب الأمريكي الهادفة إلى توفير الشروط المناسبة للوصول فعلا إلى تسوية في الشأن الأوكراني".
وأردف: "إذا أردنا تحديد ما إذا كنا نقترب من التوصل إلى تسوية أم لا، فربما تكون كل جولة من المفاوضات خطوة نحو إيجاد صيغة تسوية. وبالنسبة لنا، فإن الأهم هو أن تراعي هذه الصيغة مصالحنا".
وقال المتحدث باسم الكرملين: "نرحب بأي أشكال لإحياء الحوار في جميع المجالات مع الولايات المتحدة. ونرى أن ذلك يتوافق مع مصالح كل من روسيا والولايات المتحدة ويخدمها. وقد عرضنا هذا مرارا على الولايات المتحدة".
وحول أن موسكو تتوقع استمرار المساعي الحميدة الأمريكية في مفاوضات أوكرانيا، أوضح: "نتوقع استمرار هذه المساعي الحميدة من جانب الولايات المتحدة".
وحول أن تركيا قادرة على التأثير على كييف لتحذيرها من شن ضربات على البنية التحتية للطاقة، أردف: "نحن على قناعة بأن الجانب التركي يمكنه استخدام نفوذه على نظام كييف لتحذيره من مثل هذه الأعمال المتهورة".
وأكد أن روسيا تعرب بانتظام عن قلقها لتركيا بشأن التهديد المتزايد الذي يواجه البنية التحتية لخطّي أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق".
وأكد أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.