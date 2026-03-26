نواب الدوما الروسي يلتقون مع ممثلي الكونغرس الأمريكي

سبوتنيك عربي

وصل وفد برلماني روسي إلى الولايات المتحدة، برئاسة فياتشيسلاف نيكونوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بهذا... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T08:36+0000

وعُقد آخر اجتماع على هذا المستوى قبل نحو ثماني سنوات، في 3 يوليو/تموز 2018، حيث وصل وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، ريتشارد شيلبي، إلى روسيا. وضم الوفد أيضاً عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وعضواً واحداً من مجلس النواب.وصرح نواب مجلس الدوما لصحيفة "إزفستيا" الروسية، أن هذا الاجتماع من شأنه أن يسهم في إرساء حوار منتظم."وقال: "هذه القضية كانت متوقعة منذ فترة طويلة. وتأتي هذه الزيارة في إطار محاولة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. نيكونوف هو الزعيم الرئيسي لهذا الوفد البرلماني".وأكد ممثل رسمي في السفارة الأمريكية في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، أن اجتماعاً بين نواب مجلس الدوما وممثلين عن الكونغرس الأمريكي سيعقد في 26 مارس، ومن المقرر عقد اجتماع مع وفد من الحكومة الفيدرالية الأمريكية في اليوم التالي.في وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الاتصالات بين البرلمانيين الروس والأمريكيين ضرورية بالفعل، وأنه إذا حدثت، فسيتم الترحيب بها.في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت النائبة الجمهورية أنها دعت أربعة أعضاء من مجلس الدوما إلى واشنطن لإجراء مشاورات، تشمل تسوية الأزمة الأوكرانية، وآفاق التجارة، وتعزيز العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وقد تدرج الأزمة الأوكرانية، التي علّق حلها بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، على جدول الأعمال أيضا.وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يوم الأحد، بأنه سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأمريكي وممثلي مجلس الدوما الروسي قريبًا، لافتًا إلى أنه سيكون حوارا مهما بين برلمايي البلدين.المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقانائبة جمهورية أمريكية: مستعدة لزيارة موسكو ... فيديو

