https://sarabic.ae/20260326/نواب-الدوما-الروسي-يلتقون-مع-ممثلي-الكونغرس-الأمريكي-1111943678.html
نواب الدوما الروسي يلتقون مع ممثلي الكونغرس الأمريكي
سبوتنيك عربي
وصل وفد برلماني روسي إلى الولايات المتحدة، برئاسة فياتشيسلاف نيكونوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بهذا... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T08:36+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101496/73/1014967352_0:127:2811:1708_1920x0_80_0_0_4bf8b481f700a7d589e09b41a1e42307.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101496/73/1014967352_182:0:2629:1835_1920x0_80_0_0_8abf885c75c26ab1e63c2097f8b7a61b.jpg
وصل وفد برلماني روسي إلى الولايات المتحدة، برئاسة فياتشيسلاف نيكونوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ عام 2018. وضم الوفد ممثلين عن أحزاب عدة، ما يؤكد أهمية الزيارة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وعُقد آخر اجتماع على هذا المستوى قبل نحو ثماني سنوات، في 3 يوليو/تموز 2018، حيث وصل وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، ريتشارد شيلبي، إلى روسيا. وضم الوفد أيضاً عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وعضواً واحداً من مجلس النواب.
مساء يوم أمس الأربعاء 25 مارس/آذار، هبطت طائرة روسية في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، كانت تقل وفدا برلمانيا روسيا، بحسب وسائل إعلام.
وصرح نواب مجلس الدوما لصحيفة "إزفستيا" الروسية، أن هذا الاجتماع من شأنه أن يسهم في إرساء حوار منتظم.
كما أكد أليكسي تشيبا، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، للصحيفة، أن الوفد الروسي يرأسه فياتشيسلاف نيكونوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما.
"وقال: "هذه القضية كانت متوقعة منذ فترة طويلة. وتأتي هذه الزيارة في إطار محاولة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. نيكونوف هو الزعيم الرئيسي لهذا الوفد البرلماني".
26 أكتوبر 2025, 14:46 GMT
وأكد ممثل رسمي في السفارة الأمريكية في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، أن اجتماعاً بين نواب مجلس الدوما وممثلين عن الكونغرس الأمريكي سيعقد في 26 مارس، ومن المقرر عقد اجتماع مع وفد من الحكومة الفيدرالية الأمريكية في اليوم التالي.
في وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الاتصالات بين البرلمانيين الروس والأمريكيين ضرورية بالفعل، وأنه إذا حدثت، فسيتم الترحيب بها.
من المتوقع أن يمثّل الجانب الأمريكي مجموعة من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم النائبة آنا باولينا، التي كانت المبادر الرئيسي لهذا الاجتماع.
26 أكتوبر 2025, 16:59 GMT
في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت النائبة الجمهورية أنها دعت أربعة أعضاء من مجلس الدوما إلى واشنطن لإجراء مشاورات، تشمل تسوية الأزمة الأوكرانية، وآفاق التجارة، وتعزيز العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
ويتوقع خبراء روس وأمريكيون أن يكون الموضوع الرئيسي هو تخفيف العقوبات، الأمر الذي سيغير الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين بشكل فوري، ويبعث برسالة إيجابية.
وقد تدرج الأزمة الأوكرانية، التي علّق حلها بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، على جدول الأعمال أيضا.
وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يوم الأحد، بأنه سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأمريكي وممثلي مجلس الدوما الروسي قريبًا، لافتًا إلى أنه سيكون حوارا مهما بين برلمايي البلدين.