مستشار سابق لترامب: لن تتمكن الولايات المتحدة من تعويض خسائر النفط

مستشار سابق لترامب: لن تتمكن الولايات المتحدة من تعويض خسائر النفط

سبوتنيك عربي

أكد جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "لن تتمكن من تعويض النقص في إمدادات النفط في السوق العالمية، وسط تصاعد...

2026-03-27T06:23+0000

2026-03-27T06:23+0000

2026-03-27T06:23+0000

وقال بابادوبولوس لوكالة "سبوتنيك": "لن تتمكن الولايات المتحدة من سد الفجوة البالغة 20 مليون برميل من النفط، التي فُقدت من الأسواق الدولية".وأضاف بابادوبولوس: "الآن، على المدى الطويل، لديهم مشاكل أيضًا، لأنه إذا استمر هذا الوضع وارتفعت أسعار النفط فوق 100 دولار أو وصلت إلى 150 دولارًا، كما يتوقع البعض، فإن دولة تعاني من عجز في الطاقة مثل إسرائيل، ستضطر إلى استيراد نفط باهظ الثمن للغاية من أسواق أخرى، ما سيقوّض اقتصادها بالطريقة ذاتها، التي رأيناها في أسواق أخرى".وأوضح أن هناك خطرًا إضافيًا يهدد إسرائيل وهو أن شركات النفط الأمريكية لن تتصرف بما يخدم مصالحها لأنها تبقى كيانات خاصة وموجّهة نحو الربح في المقام الأول.وفي مارس/ آذار الجاري، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز وانخفاض إنتاج النفط في بعض دول المنطقة. ولا يزال مضيق هرمز ممرًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، حيث ينقل ما يقارب 20% من شحنات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال العالمية.ترامب يتحدث عن "هدية قيمة" للولايات المتحدة من إيرانعراقجي للأمين العام للأمم المتحدة: لإيران "حق قانوني" في إغلاق مضيق هرمز

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل