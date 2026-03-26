ترامب: سيطرة الولايات المتحدة على النفط الإيراني خيار وارد
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن سيطرة الولايات المتحدة على نفط إيران "خيار مطروح". 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T16:51+0000
وقال ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين حول إمكانية سيطرة واشنطن على النفط الإيراني، "إنه خيار".
وأدى التصعيد حول إيران إلى الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى السوق العالمية، كما أثر أيضاً على مستوى صادرات وإنتاج النفط.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".