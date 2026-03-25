تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
عراقجي: مقاومة إيران لأكبر جيش فخر للبشرية
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن إيران قامت "بأمر غير مسبوق" بمواجهتها الجيش الأمريكي. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, الحرب, مقاومة
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن إيران قامت "بأمر غير مسبوق" بمواجهتها الجيش الأمريكي.
وقال عراقجي، خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "المقاومة في مواجهة أكبر جيش يبدو قويًا هي أمر غير مسبوق"، وأضاف: "لم يشهد التاريخ دولة مثل إيران تقف في وجه أكبر دولة تبدو قوية؛ وهذا فخر كبير للبشرية".
وأوضح أن "القواعد الأمريكية في المنطقة استُخدمت لشن عمليات ضد إيران"، مشيرا إلى أن بلاده "لا تعادي دول المنطقة وتستهدف فقط مصادر الهجمات"، وأكد عدم وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن حاليا رغم تبادل الرسائل عبر وسطاء، معتبرا أن الحديث عن التفاوض يعكس "اعترافا بالهزيمة".

وأشار عراقجي، إلى أن طهران ترفض وقفا لإطلاق النار من دون ضمانات، لأنه قد يؤدي إلى استئناف الحرب لاحقا، وقال في تصريحات نقلتها قناة "العالم": "وقف إطلاق النار من دون ضمانات هو حلقة مفرغة ستؤدي إلى تكرار الحرب".

عراقجي: مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو وندرس ترتيبات خاصة لإدارته حتى بعد الحرب
19:38 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
