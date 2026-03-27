عراقجي لأمين عام الأمم المتحدة: لإيران حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز

عراقجي لأمين عام الأمم المتحدة: لإيران حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن بلاده تمتلك الحق القانوني في إغلاق مضيق هرمز.

2026-03-27T00:03+0000

2026-03-27T00:03+0000

2026-03-27T00:03+0000

وذكرت قناة Press TV الإيرانية أن الجانبين بحثا خلال مكالمة هاتفية آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.وقال عراقجي: "إن منع مرور السفن التابعة للعدو وحلفائه أو المرتبطة بهما عبر مضيق هرمز يُعد حقاً قانونياً لإيران باعتبارها دولة ساحلية".وأمس الخميس، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تداعيات الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز، مؤكدًا أن "السبيل الأكثر فاعلية لتقليل هذه التداعيات يتمثل في إنهاء الحرب بشكل فوري"، وفق تعبيره.وأضاف: "تعمل الأمم المتحدة على تقليل تداعيات الحرب. والطريقة الأفضل لتقليل هذه التداعيات واضحة: إنهاء الحرب — فورًا".يشار إلى أن الملاحة عبر مضيق هرمز، توقفت تقريبًا، بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ويعد المضيق مسارًا أساسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج العربي، ويشكل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم