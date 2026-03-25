تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
غوتيريش: إنهاء الحرب فورا السبيل لتفادي أزمة إغلاق مضيق هرمز
غوتيريش: إنهاء الحرب فورا السبيل لتفادي أزمة إغلاق مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، من تداعيات الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز، مؤكدًا أن السبيل الأكثر فاعلية لتقليل هذه التداعيات... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T22:44+0000
2026-03-26T02:05+0000
أنطونيو غوتيريش
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
غوتيريش: إنهاء الحرب فورا السبيل لتفادي أزمة إغلاق مضيق هرمز
وقال غوتيريش في منشور على منصة إكس: "إن الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز يخنق حركة النفط والغاز والأسمدة في وقت حرج من موسم الزراعة العالمي. وعبر المنطقة وخارجها، يعاني المدنيون من أضرار جسيمة ويعيشون في ظل انعدام أمني عميق".وأضاف: "تعمل الأمم المتحدة على تقليل تداعيات الحرب. والطريقة الأفضل لتقليل هذه التداعيات واضحة: إنهاء الحرب — فورًا".يشار إلى أن الملاحة عبر مضيق هرمز توقفت تقريبًا بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ويعد المضيق مسارًا أساسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، ويشكل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
أنطونيو غوتيريش, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
أنطونيو غوتيريش, إيران, أخبار إيران, إسرائيل

غوتيريش: إنهاء الحرب فورا السبيل لتفادي أزمة إغلاق مضيق هرمز

22:44 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 02:05 GMT 26.03.2026)
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، من تداعيات الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز، مؤكدًا أن السبيل الأكثر فاعلية لتقليل هذه التداعيات يتمثل في إنهاء الحرب بشكل فوري.
وقال غوتيريش في منشور على منصة إكس: "إن الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز يخنق حركة النفط والغاز والأسمدة في وقت حرج من موسم الزراعة العالمي. وعبر المنطقة وخارجها، يعاني المدنيون من أضرار جسيمة ويعيشون في ظل انعدام أمني عميق".
وأضاف: "تعمل الأمم المتحدة على تقليل تداعيات الحرب. والطريقة الأفضل لتقليل هذه التداعيات واضحة: إنهاء الحرب — فورًا".
يشار إلى أن الملاحة عبر مضيق هرمز توقفت تقريبًا بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ويعد المضيق مسارًا أساسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، ويشكل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
