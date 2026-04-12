الكرملين: لطالما أثار حجم روسيا وقوتها مخاوف الأوروبيين
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن حجم روسيا وقوتها شكّلا على الدوام مصدر قلق لدى عدد من الدول الأوروبية.
2026-04-12T11:00+0000
10:56 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 11:00 GMT 12.04.2026)
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن حجم روسيا وقوتها شكّلا على الدوام مصدر قلق لدى عدد من الدول الأوروبية.
وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، أوضح بيسكوف أن روسيا، بوصفها دولة أوراسية كبرى، كثيرًا ما أُحيطت بنظرة الخوف من قبل الأوروبيين بسبب إمكانياتها الجغرافية والعسكرية.
وأضاف أن بعض الدول الأوروبية اعتادت توظيف صورة روسيا كـ"عدو مفترض" لخدمة اعتبارات سياسية داخلية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يفسر التباين في ردود الفعل الأوروبية تجاه تحركات موسكو مقارنة بمواقفها الأكثر تحفظا إزاء سياسات الولايات المتحدة في دول مثل إيران وفنزويلا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لطالما وجدوا (الأوروبيون) أنه من الملائم استخدامنا كعدو مزعوم، حتى يتمكنوا من تأطير عملياتهم الداخلية تحت هذه الذريعة. إن تصوير عدو خارجي يخدم دائما أغراضا سياسية داخلية. لقد فعل البريطانيون ذلك منذ القدم، أصدقاؤنا البريطانيون، والبولنديون، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".