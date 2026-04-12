نتنياهو: العمليات العسكرية مستمرة في لبنان ولن ننسحب قبل إزالة التهديدات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: العمليات العسكرية مستمرة في لبنان ولن ننسحب قبل إزالة التهديدات
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، استمرار العمليات العسكرية في الساحة اللبنانية، بما في ذلك داخل ما وصفه بـ"الحزام الأمني" الذي أقامته... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال بيان مصور أدلى به أثناء جولة ميدانية في جنوب لبنان، رافقه خلالها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، إلى جانب عدد من القادة العسكريين والجنود.وأوضح أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية بهدف تحييد خطر الصواريخ المضادة للدروع والتصدي للتهديدات الصاروخية، مؤكدًا أن هناك مهام إضافية لا تزال قائمة رغم ما وصفه بـ"الإنجازات الكبيرة" على الجبهة اللبنانية.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية العسكرية في قطاع غزة.وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان.من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.وأشارت إلى أن "عدد الضحايا من الأطفال بلغ 165 طفلًا و252 امرأة منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار/ مارس"، لافتة إلى أن التعداد اليومي بلغ 35 قتيلا، و152 جريحا.وقال سلام خلال مؤتمر صحفي: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم، وقرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء 8 نيسان، ولا سيما بالعاصمة بيروت مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين".
https://sarabic.ae/20260412/يونيفيل-دبابة-إسرائيلية-تصدم-آليات-تابعة-لنا-في-جنوب-لبنان-1112512350.html
https://sarabic.ae/20260412/سلام-حماية-جنوب-لبنان-يتطلب-دولة-واحدة-قوية-وعادلة-والبعض-أخطأ-باللجوء-لدعم-خارجي-1112511459.html
https://sarabic.ae/20260412/إسرائيل-تطلق-عملية-في-حنوب-لبنان-على-غرار-العملية-في-قطاع-غزة-1112510875.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إيران
21:30 GMT 12.04.2026
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، استمرار العمليات العسكرية في الساحة اللبنانية، بما في ذلك داخل ما وصفه بـ"الحزام الأمني" الذي أقامته القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه أسهم في إحباط تهديدات من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال بيان مصور أدلى به أثناء جولة ميدانية في جنوب لبنان، رافقه خلالها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، إلى جانب عدد من القادة العسكريين والجنود.
اليونيفيل لـسبوتنيك: التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
"يونيفيل": دبابة إسرائيلية تصدم آليات تابعة لنا في جنوب لبنان
19:32 GMT
وأوضح أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية بهدف تحييد خطر الصواريخ المضادة للدروع والتصدي للتهديدات الصاروخية، مؤكدًا أن هناك مهام إضافية لا تزال قائمة رغم ما وصفه بـ"الإنجازات الكبيرة" على الجبهة اللبنانية.
واعتبر نتنياهو أن التطورات الميدانية تعكس تحولًا أوسع في المنطقة، مضيفًا أن إسرائيل "غيرت وجه الشرق الأوسط"، وأن خصومها، وفي مقدمتهم إيران، يقاتلون حاليًا من أجل البقاء، على حد قوله.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية العسكرية في قطاع غزة.
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
سلام: حماية جنوب لبنان يتطلب دولة واحدة قوية وعادلة والبعض أخطأ باللجوء لدعم خارجي
18:21 GMT
وأكد كاتس، في زيارة أجراها رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".
وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان.
من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.
غارة جوية إسرائيلية في قرية طير دبا ، جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
إسرائيل تطلق عملية في حنوب لبنان على غرار العملية في قطاع غزة
18:09 GMT
وأشارت إلى أن "عدد الضحايا من الأطفال بلغ 165 طفلًا و252 امرأة منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار/ مارس"، لافتة إلى أن التعداد اليومي بلغ 35 قتيلا، و152 جريحا.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم 9 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان قرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية عليه.
وقال سلام خلال مؤتمر صحفي: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم، وقرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء 8 نيسان، ولا سيما بالعاصمة بيروت مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين".
