إسرائيل تطلق عملية في حنوب لبنان على غرار العملية في قطاع غزة
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وأكد كاتس، في زيارة أجراها رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
https://sarabic.ae/20260412/لبنان-يعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-إلى-2055-قتيلا-و6588-مصابا--1112509638.html
https://sarabic.ae/20260408/باكستان-اتفاق-طهران-وواشنطن-وحلفائهما-على-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-كل-مكان-بما-في-ذلك-لبنان-1112369760.html
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأكد كاتس، في زيارة أجراها رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".
وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان.
من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.
وأشارت إلى أن "عدد الضحايا من الأطفال بلغ 165 طفلًا و252 امرأة منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار/ مارس"، لافتة إلى أن التعداد اليومي بلغ 35 قتيلا، و152 جريحا.
وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.
وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.