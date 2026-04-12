إسرائيل تطلق عملية في حنوب لبنان على غرار العملية في قطاع غزة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تطلق عملية في حنوب لبنان على غرار العملية في قطاع غزة
إسرائيل تطلق عملية في حنوب لبنان على غرار العملية في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T18:09+0000
2026-04-12T18:09+0000
العالم
لبنان
اسرائيل
قطاع غزة
الحرب
وأكد كاتس، في زيارة أجراها رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.إعلام: نتنياهو زار لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركانالرئاسة اللبنانية: العراق قدم مساعدات عاجلة إلى لبنان
لبنان
قطاع غزة
العالم, لبنان, اسرائيل, قطاع غزة, الحرب
العالم, لبنان, اسرائيل, قطاع غزة, الحرب

إسرائيل تطلق عملية في حنوب لبنان على غرار العملية في قطاع غزة

18:09 GMT 12.04.2026
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأكد كاتس، في زيارة أجراها رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".
وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان.
لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا
من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.
وأشارت إلى أن "عدد الضحايا من الأطفال بلغ 165 طفلًا و252 امرأة منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار/ مارس"، لافتة إلى أن التعداد اليومي بلغ 35 قتيلا، و152 جريحا.
وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.

باكستان: اتفاق طهران وواشنطن وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار "في كل مكان" بما في ذلك لبنان
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.
وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
