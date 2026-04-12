https://sarabic.ae/20260412/إسرائيل-تطلق-عملية-في-حنوب-لبنان-على-غرار-العملية-في-قطاع-غزة-1112510875.html

إسرائيل تطلق عملية في حنوب لبنان على غرار العملية في قطاع غزة

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية... 12.04.2026, سبوتنيك عربي

العالم

لبنان

اسرائيل

قطاع غزة

الحرب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106826825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_386aaecef2ba97b5fee32f231a349832.jpg

وأكد كاتس، في زيارة أجراها رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.إعلام: نتنياهو زار لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركانالرئاسة اللبنانية: العراق قدم مساعدات عاجلة إلى لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

