الرئاسة اللبنانية: العراق قدم مساعدات عاجلة إلى لبنان

سبوتنيك عربي

قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد: "تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي قدم له...

وقال السوداني إن العراق إذ يدين هذه الاعتداءات، يقف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ويدعم القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سيادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كل الأراضي اللبنانية".وأضاف البيان: "أبلغ رئيس الوزراء العراقي الرئيس عون عن تقديم العراق مساعدات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق بينها محروقات ومواد غذائية وإغاثية".وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة "الزرارية" جنوبي لبنان"حزب الله": المقاومة مستمرة ولن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق

