الرئاسة اللبنانية: العراق قدم مساعدات عاجلة إلى لبنان
سبوتنيك عربي
قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد: "تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي قدم له...
وقال السوداني إن العراق إذ يدين هذه الاعتداءات، يقف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ويدعم القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سيادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كل الأراضي اللبنانية".وأضاف البيان: "أبلغ رئيس الوزراء العراقي الرئيس عون عن تقديم العراق مساعدات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق بينها محروقات ومواد غذائية وإغاثية".وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد: "تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي قدم له التعازي بضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ولا سيما أولئك الذين سقطوا يوم الأربعاء الماضي.
وقال السوداني إن العراق إذ يدين هذه الاعتداءات، يقف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ويدعم القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سيادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كل الأراضي اللبنانية".
وأضاف البيان: "أبلغ رئيس الوزراء العراقي الرئيس عون عن تقديم العراق مساعدات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق بينها محروقات ومواد غذائية وإغاثية".
وأشار البيان إلى أنه "شكر الرئيس عون رئيس الوزراء العراقي على مواساته وعلى المساعدات التي تنوي بلاده إرسالها إلى لبنان، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي الشقيقين، متمنياً للعراق دوام الاستقرار والأمان".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.
وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.
وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.