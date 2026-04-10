"حزب الله": المقاومة مستمرة ولن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"حزب الله": المقاومة مستمرة ولن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تقبل بالعودة إلى الأوضاع التي سبقت استئناف المعارك، داعيًا المسؤولين... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
وفي كلمة مسجلة، شدد قاسم على أن "المقاومة مستمرة حتى آخر نفس"، معتبرًا أن إصرار المقاتلين على البقاء في الميدان يمثل مصدر أمل وعزة، وأن التضحيات تعزز التمسك بهدف تحرير الأرض وصون الكرامة. وأضاف أن وحدة الدولة والجيش والشعب والمقاومة تشكل ركيزة لحماية لبنان واستعادة سيادته. وفي تقييمه للمشهد الميداني، قال قاسم إن الجيش الإسرائيلي أخفق في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى عجزه عن تنفيذ اجتياح بري رغم إعلان ذلك مرارًا، وتكبده خسائر في صفوف جنوده وآلياته نتيجة الكمائن. كما لفت إلى ما اعتبره تخبطًا في الأهداف الإسرائيلية، التي تنقلت بين السعي للوصول إلى نهر الليطاني، والتقدم المحدود، والسيطرة بالنيران. واعتبر قاسم أن إسرائيل فوجئت بأساليب المقاومة وقدرتها على المناورة والدفاع، إلى جانب ما وصفه بشجاعة المقاتلين، مؤكدًا أن الحشد العسكري الكبير لم يحقق أهدافه. وختم بالإشارة إلى أن ما وصفه بتراكم الإخفاقات الإسرائيلية يترافق مع حالة ارتباك في الخطط وتصاعد في الخطاب السياسي دون نتائج ملموسة على الأرض. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تدمير أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، والقضاء على المئات من عناصر المدفعية التابعة لـ"حزب الله" منذ بداية الحرب في لبنان. وأضاف البيان العسكري الإسرائيلي أنه "تم تصفية أكثر من 250 عنصرا من عناصر المدفعية التابعة لحزب الله، من بينهم 15 قائدا مسؤولين عن منظومات المدفعية في مختلف القطاعات". وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه وجه أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تقدّر دعوة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، لتجريد لبنان من السلاح".وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
https://sarabic.ae/20260410/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-استكمل-خطوات-مهمة-في-تطويق-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1112440690.html
https://sarabic.ae/20260409/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-ساحة-القتال-الأساسية-الآن-هي-في-لبنان-1112433056.html
https://sarabic.ae/20260409/-إعلام-إسرائيل-توافق-على-طلب-أمريكي-بتجنب-العمليات-الكبرى-في-لبنان-لأسبوعين-1112431013.html
https://sarabic.ae/20260409/فيدان-إسرائيل-نقلت-سياسة-الإبادة-الجماعية-إلى-لبنان-وإيقاف-هجماتها-أولوية-ملحة-1112425122.html
13:50 GMT 10.04.2026
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تقبل بالعودة إلى الأوضاع التي سبقت استئناف المعارك، داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف ما وصفه بـ"التنازلات المجانية" لإسرائيل.
وفي كلمة مسجلة، شدد قاسم على أن "المقاومة مستمرة حتى آخر نفس"، معتبرًا أن إصرار المقاتلين على البقاء في الميدان يمثل مصدر أمل وعزة، وأن التضحيات تعزز التمسك بهدف تحرير الأرض وصون الكرامة.
صورة التقطها رجل لأنقاض المباني التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأحد 15 مارس/آذار 2026.
إعلام: الجيش الإسرائيلي استكمل خطوات مهمة في تطويق "حزب الله" جنوبي لبنان
06:36 GMT
وأضاف أن وحدة الدولة والجيش والشعب والمقاومة تشكل ركيزة لحماية لبنان واستعادة سيادته. وفي تقييمه للمشهد الميداني، قال قاسم إن الجيش الإسرائيلي أخفق في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى عجزه عن تنفيذ اجتياح بري رغم إعلان ذلك مرارًا، وتكبده خسائر في صفوف جنوده وآلياته نتيجة الكمائن.
كما لفت إلى ما اعتبره تخبطًا في الأهداف الإسرائيلية، التي تنقلت بين السعي للوصول إلى نهر الليطاني، والتقدم المحدود، والسيطرة بالنيران.

وأوضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، رغم استمرارها لأكثر من أربعين يومًا، لم تنجح في وقف إطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة باتجاه المستوطنات، بما فيها تلك الواقعة في حيفا وما بعدها.

واعتبر قاسم أن إسرائيل فوجئت بأساليب المقاومة وقدرتها على المناورة والدفاع، إلى جانب ما وصفه بشجاعة المقاتلين، مؤكدًا أن الحشد العسكري الكبير لم يحقق أهدافه.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: ساحة القتال الأساسية الآن هي في لبنان
أمس, 19:03 GMT
وختم بالإشارة إلى أن ما وصفه بتراكم الإخفاقات الإسرائيلية يترافق مع حالة ارتباك في الخطط وتصاعد في الخطاب السياسي دون نتائج ملموسة على الأرض.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تدمير أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، والقضاء على المئات من عناصر المدفعية التابعة لـ"حزب الله" منذ بداية الحرب في لبنان.
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026
إعلام: إسرائيل توافق على طلب أمريكي بتجنب "العمليات الكبرى" في لبنان لأسبوعين
أمس, 18:10 GMT

ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله، أنه "في إطار الجهد لإحباط وتعطيل قدرات الإطلاق التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي ودمر حتى الآن أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، بما في ذلك نحو 1300 فوهة إطلاق".

وأضاف البيان العسكري الإسرائيلي أنه "تم تصفية أكثر من 250 عنصرا من عناصر المدفعية التابعة لحزب الله، من بينهم 15 قائدا مسؤولين عن منظومات المدفعية في مختلف القطاعات".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه وجه أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تقدّر دعوة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، لتجريد لبنان من السلاح".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
فيدان: إسرائيل نقلت سياسة "الإبادة الجماعية" إلى لبنان وإيقاف هجماتها أولوية ملحة
أمس, 16:47 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
