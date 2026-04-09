نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن
نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأنه وجه أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقدر... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو، في بيان: "على ضوء الطلبات المتكررة من لبنان لبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وجهت أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه "يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وسط ترحيب دولي متزايد وبدء تفاعل إيجابي في الأوساط السياسية الخارجية".وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيا.ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة
https://sarabic.ae/20260409/الرئيس-اللبناني-يقترح-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-إسرائيل-1112424410.html
https://sarabic.ae/20260409/ما-هي-مبادئ-الحرب-الـ-9-وكيف-طبقتها-إيران-في-مواجهة-الجيشين-الأمريكي-والإسرائيلي-1112421662.html
نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن

15:45 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 16:49 GMT 09.04.2026)
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأنه وجه أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقدر دعوة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، لتجريد لبنان من السلاح".
وقال نتنياهو، في بيان: "على ضوء الطلبات المتكررة من لبنان لبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وجهت أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "سيركز التفاوض على نزع سلاح "حزب الله" وتنظيم علاقات السلام بين إسرائيل ولبنان".

وأكمل: "تقدر إسرائيل دعوة رئيس وزراء لبنان اليوم لتجريد لبنان من السلاح".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه "يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وسط ترحيب دولي متزايد وبدء تفاعل إيجابي في الأوساط السياسية الخارجية".
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الهجوم استهدف منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله" كانت معدّة للإطلاق من داخل بيروت"، مشيرًا إلى أنه تم كذلك "استهداف برج سكني يستخدم من قبل الحزب"، على حد قوله.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة
