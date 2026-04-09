https://sarabic.ae/20260409/نتنياهو-وجهت-ببدء-مفاوضات-مباشرة-مع-لبنان-في-أسرع-وقت-ممكن-1112425261.html

نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأنه وجه أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقدر... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T15:45+0000

2026-04-09T16:49+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg

وقال نتنياهو، في بيان: "على ضوء الطلبات المتكررة من لبنان لبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وجهت أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه "يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وسط ترحيب دولي متزايد وبدء تفاعل إيجابي في الأوساط السياسية الخارجية".وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيا.ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة

https://sarabic.ae/20260409/الرئيس-اللبناني-يقترح-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-إسرائيل-1112424410.html

https://sarabic.ae/20260409/ما-هي-مبادئ-الحرب-الـ-9-وكيف-طبقتها-إيران-في-مواجهة-الجيشين-الأمريكي-والإسرائيلي-1112421662.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن