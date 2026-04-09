الرئيس اللبناني يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T15:19+0000
https://sarabic.ae/20260409/الخارجية-المصرية-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-يقوض-المساعي-لتحقيق-التهدئة-المنشودة-في-المنطقة-1112422351.html
https://sarabic.ae/20260409/شهباز-شريف-لبنان-يطلب-دعم-باكستان-لوقف-فوري-للهجمات-الإسرائيلية--1112421115.html
https://sarabic.ae/20260409/قاآني-متوعدا-نتنياهو-عقاب-صارم-ومذل-ينتظر-مرتكبي-المجازر-الوحشية-في-لبنان-1112415729.html
https://sarabic.ae/20260409/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لاستهداف-بارجة-إسرائيلية-قبالة-سواحل-لبنان-فيديو-1112411810.html
صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه "يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وسط ترحيب دولي متزايد وبدء تفاعل إيجابي في الأوساط السياسية الخارجية".
وجدد عون تأكيده رفض أي انزلاق نحو فتنة داخلية، خلال استقباله وفدًا من الرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو، داعيًا اللبنانيين إلى التمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها السبيل الوحيد للخلاص، بحسب ما ذكرت وكالة
أخبار اليوم اللبنانية.
كما انتقد محاولات بث الخوف في بعض المناطق، مؤكدًا أن اللبنانيين غير مستعدين للعودة إلى الاقتتال الداخلي. وأشار إلى أن الجيش والقوى الأمنية يواصلان أداء مهامهما في حفظ الأمن والاستقرار رغم التحديات والإمكانات المحدودة، معربًا عن ثقته الكاملة بقدرتهما على ضبط الوضع وطمأنة المواطنين، ومشدّدًا على أهمية تعاون المواطنين والبلديات مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار.
وأكد عون استمرار الدولة في بذل الجهود لتأمين مقومات الصمود لسكان المناطق الحدودية الجنوبية، لا سيما الذين اختاروا البقاء في منازلهم، لافتًا إلى مواصلة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم هذه المساعي.
من جهته، أشاد رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو بنهج الرئيس عون، معتبرًا أن مواقفه بدأت تُثبت صوابيتها في حماية الوطن وصون كرامة المواطنين، رغم تصاعد القلق لدى اللبنانيين
، خصوصًا المسيحيين، بشأن مستقبلهم في ظل الظروف الراهنة.
ودعا الحلو إلى تعزيز حضور الدولة وهيبتها، من خلال ترسيخ الأمن الداخلي
وإظهار حزم المؤسسات الشرعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب دورًا فاعلًا للأجهزة الأمنية والقضاء المستقل، إلى جانب الاهتمام بالأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين.
كما شدد على ضرورة تجاوز الأزمة الراهنة والانتقال إلى مرحلة ترسيخ السيادة الفعلية، وتهيئة الظروف لعودة لبنان إلى الاستقرار والنمو، بما يعكس تطلعات اللبنانيين إلى دولة قوية وقادرة.
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان
تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.
وصرحت الخارجية الباكستانية في بيان: "تدين باكستان بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدى لخسائر في أرواح الأبرياء ودمار واسع النطاق للبنية التحتية".
وجاء في البيان: إن التصرفات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية.
ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددةً على دعمها لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.