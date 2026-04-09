الرئيس اللبناني يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

عربي
نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260409/الرئيس-اللبناني-يقترح-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-إسرائيل-1112424410.html
الرئيس اللبناني يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
الرئيس اللبناني يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108612812_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0c9ca7b083375916bf2b9130397bb337.jpg
صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108612812_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_7610265da5b91d3eec8d3f29a1a53aab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس اللبناني يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزاف عون
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه "يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وسط ترحيب دولي متزايد وبدء تفاعل إيجابي في الأوساط السياسية الخارجية".
وجدد عون تأكيده رفض أي انزلاق نحو فتنة داخلية، خلال استقباله وفدًا من الرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو، داعيًا اللبنانيين إلى التمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها السبيل الوحيد للخلاص، بحسب ما ذكرت وكالة أخبار اليوم اللبنانية.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
الخارجية المصرية: العدوان الإسرائيلي على لبنان يقوض المساعي لتحقيق التهدئة المنشودة في المنطقة
14:47 GMT
كما انتقد محاولات بث الخوف في بعض المناطق، مؤكدًا أن اللبنانيين غير مستعدين للعودة إلى الاقتتال الداخلي. وأشار إلى أن الجيش والقوى الأمنية يواصلان أداء مهامهما في حفظ الأمن والاستقرار رغم التحديات والإمكانات المحدودة، معربًا عن ثقته الكاملة بقدرتهما على ضبط الوضع وطمأنة المواطنين، ومشدّدًا على أهمية تعاون المواطنين والبلديات مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار.
وأكد عون استمرار الدولة في بذل الجهود لتأمين مقومات الصمود لسكان المناطق الحدودية الجنوبية، لا سيما الذين اختاروا البقاء في منازلهم، لافتًا إلى مواصلة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم هذه المساعي.
من جهته، أشاد رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو بنهج الرئيس عون، معتبرًا أن مواقفه بدأت تُثبت صوابيتها في حماية الوطن وصون كرامة المواطنين، رغم تصاعد القلق لدى اللبنانيين، خصوصًا المسيحيين، بشأن مستقبلهم في ظل الظروف الراهنة.
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
شهباز شريف: لبنان يطلب دعم باكستان لوقف فوري للهجمات الإسرائيلية
14:15 GMT
ودعا الحلو إلى تعزيز حضور الدولة وهيبتها، من خلال ترسيخ الأمن الداخلي وإظهار حزم المؤسسات الشرعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب دورًا فاعلًا للأجهزة الأمنية والقضاء المستقل، إلى جانب الاهتمام بالأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين.
كما شدد على ضرورة تجاوز الأزمة الراهنة والانتقال إلى مرحلة ترسيخ السيادة الفعلية، وتهيئة الظروف لعودة لبنان إلى الاستقرار والنمو، بما يعكس تطلعات اللبنانيين إلى دولة قوية وقادرة.
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
قاآني متوعدا نتنياهو: عقاب صارم ومذل ينتظر مرتكبي المجازر الوحشية في لبنان
11:13 GMT
وصرحت الخارجية الباكستانية في بيان: "تدين باكستان بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدى لخسائر في أرواح الأبرياء ودمار واسع النطاق للبنية التحتية".
وجاء في البيان: إن التصرفات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية.
ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددةً على دعمها لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
زوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف بارجة إسرائيلية قبالة سواحل لبنان... فيديو
09:39 GMT
وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала