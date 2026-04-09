الرئيس اللبناني يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

وجدد عون تأكيده رفض أي انزلاق نحو فتنة داخلية، خلال استقباله وفدًا من الرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو، داعيًا اللبنانيين إلى التمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها السبيل الوحيد للخلاص، بحسب ما ذكرت وكالة أخبار اليوم اللبنانية. كما انتقد محاولات بث الخوف في بعض المناطق، مؤكدًا أن اللبنانيين غير مستعدين للعودة إلى الاقتتال الداخلي. وأشار إلى أن الجيش والقوى الأمنية يواصلان أداء مهامهما في حفظ الأمن والاستقرار رغم التحديات والإمكانات المحدودة، معربًا عن ثقته الكاملة بقدرتهما على ضبط الوضع وطمأنة المواطنين، ومشدّدًا على أهمية تعاون المواطنين والبلديات مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار. من جهته، أشاد رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو بنهج الرئيس عون، معتبرًا أن مواقفه بدأت تُثبت صوابيتها في حماية الوطن وصون كرامة المواطنين، رغم تصاعد القلق لدى اللبنانيين، خصوصًا المسيحيين، بشأن مستقبلهم في ظل الظروف الراهنة.ودعا الحلو إلى تعزيز حضور الدولة وهيبتها، من خلال ترسيخ الأمن الداخلي وإظهار حزم المؤسسات الشرعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب دورًا فاعلًا للأجهزة الأمنية والقضاء المستقل، إلى جانب الاهتمام بالأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين.وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.وصرحت الخارجية الباكستانية في بيان: "تدين باكستان بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدى لخسائر في أرواح الأبرياء ودمار واسع النطاق للبنية التحتية".وجاء في البيان: إن التصرفات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية.ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

