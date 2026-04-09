https://sarabic.ae/20260409/قاآني-متوعدا-نتنياهو-عقاب-صارم-ومذل-ينتظر-مرتكبي-المجازر-الوحشية-في-لبنان-1112415729.html
قاآني متوعدا نتنياهو: عقاب صارم ومذل ينتظر مرتكبي المجازر الوحشية في لبنان
قاآني متوعدا نتنياهو: عقاب صارم ومذل ينتظر مرتكبي المجازر الوحشية في لبنان
سبوتنيك عربي
توعّد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إثر التصعيد العسكري... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T11:13+0000
2026-04-09T11:13+0000
2026-04-09T11:13+0000
إيران
العالم
الأخبار
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/34/1043993480_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ce60a05c1b98c91fd5ee5910e79b53a.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، ظهر اليوم الخميس، بأن قاآني، نشر بيانا أوضح من خلاله أن "نتنياهو المجرم وقاتل الأطفال، من خلال وحشيته اليوم في لبنان، أراد أن يثبت أنه أكثر توحشا وقسوة قلب من سيده الأمريكي الذليل".وأضاف قائد "فيلق القدس": "ليعلم العدو أن عقابا صارما ومُذلا ينتظره".وقال إسماعيل قاآني إن "تاريخ الكيان الصهيوني مليء بالجرائم ضد الإنسانية وذبح الأبرياء والنساء والأطفال".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيًا.ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
إيران
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/34/1043993480_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a1d9c0b7e6a372e3a86a741955d8f20e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الأخبار, لبنان
إيران, العالم, الأخبار, لبنان
قاآني متوعدا نتنياهو: عقاب صارم ومذل ينتظر مرتكبي المجازر الوحشية في لبنان
توعّد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إثر التصعيد العسكري الإسرائيلي الاخير على لبنان.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، ظهر اليوم الخميس، بأن قاآني، نشر بيانا أوضح من خلاله أن "نتنياهو المجرم وقاتل الأطفال، من خلال وحشيته اليوم في لبنان، أراد أن يثبت أنه أكثر توحشا وقسوة قلب من سيده الأمريكي الذليل".
وأضاف قائد "فيلق القدس": "ليعلم العدو أن عقابا صارما ومُذلا ينتظره".
وقال إسماعيل قاآني إن "تاريخ الكيان الصهيوني مليء بالجرائم ضد الإنسانية وذبح الأبرياء والنساء والأطفال".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية
استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيًا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الهجوم استهدف منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله" كانت معدّة للإطلاق من داخل بيروت"، مشيرًا إلى أنه تم كذلك "استهداف برج سكني يستخدم من قبل الحزب"، على حد قوله.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا
و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.