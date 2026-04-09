الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة والوقود الداعمة لقوات كييف- وزارة الدفاع
توعّد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إثر التصعيد العسكري... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
قاآني متوعدا نتنياهو: عقاب صارم ومذل ينتظر مرتكبي المجازر الوحشية في لبنان

11:13 GMT 09.04.2026
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
توعّد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إثر التصعيد العسكري الإسرائيلي الاخير على لبنان.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، ظهر اليوم الخميس، بأن قاآني، نشر بيانا أوضح من خلاله أن "نتنياهو المجرم وقاتل الأطفال، من خلال وحشيته اليوم في لبنان، أراد أن يثبت أنه أكثر توحشا وقسوة قلب من سيده الأمريكي الذليل".
وأضاف قائد "فيلق القدس": "ليعلم العدو أن عقابا صارما ومُذلا ينتظره".
وقال إسماعيل قاآني إن "تاريخ الكيان الصهيوني مليء بالجرائم ضد الإنسانية وذبح الأبرياء والنساء والأطفال".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيًا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الهجوم استهدف منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله" كانت معدّة للإطلاق من داخل بيروت"، مشيرًا إلى أنه تم كذلك "استهداف برج سكني يستخدم من قبل الحزب"، على حد قوله.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
