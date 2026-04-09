https://sarabic.ae/20260409/شهباز-شريف-لبنان-يطلب-دعم-باكستان-لوقف-فوري-للهجمات-الإسرائيلية--1112421115.html

شهباز شريف: لبنان يطلب دعم باكستان لوقف فوري للهجمات الإسرائيلية

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن نظيره اللبناني نواف سلام طلب دعم إسلام آباد من أجل وضع حد فوري للهجمات التي تستهدف لبنان وشعبه، في ظل التصعيد... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

باكستان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_0e157468ebc36f813c0e15671ae02416.jpg

وقال شريف، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه تحدث هاتفيًا، مساء اليوم، مع رئيس الوزراء اللبناني، وأدان خلال المكالمة بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، مقدمًا التعازي في سقوط آلاف الضحايا جراء هذه الأعمال. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني التزام بلاده بمواصلة دعم جهود السلام، بما في ذلك تسهيل الحوار عبر المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.وصرحت الخارجية الباكستانية في بيان: "تدين باكستان بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدى لخسائر في أرواح الأبرياء ودمار واسع النطاق للبنية التحتية".ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددةً على دعمها لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

https://sarabic.ae/20260409/إيران-عبور-السفن-الأمريكية-عبر-مضيق-هرمز-مشروط-بعدم-السلوك-العدائي-1112419849.html

https://sarabic.ae/20260409/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لاستهداف-بارجة-إسرائيلية-قبالة-سواحل-لبنان-فيديو-1112411810.html

https://sarabic.ae/20260409/قاآني-متوعدا-نتنياهو-عقاب-صارم-ومذل-ينتظر-مرتكبي-المجازر-الوحشية-في-لبنان-1112415729.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

