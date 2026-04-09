إيران: عبور السفن الأمريكية عبر مضيق هرمز مشروط بعدم السلوك العدائي
إيران: عبور السفن الأمريكية عبر مضيق هرمز مشروط بعدم السلوك العدائي
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، اليوم الخمس، أن وفد بلاده سيتوجه إلى مفاوضات السلام في إسلام آباد، مشيرا إلى أن عبور السفن الأمريكية عبر مضيق... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T13:59+0000
2026-04-09T13:59+0000
2026-04-09T13:59+0000
وقال سعيد خطيب زاده، خلال مقابلة نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "الوفد الإيراني سيتوجه إلى مفاوضات السلام في إسلام آباد، ومضيق هرمز مفتوح أمام السفن الأمريكية، لكن المرور ممكن بموافقة إيران وبغياب السلوك العدائي".وأشار إلى أن بلاده كانت بصدد الرد على انتهاك وقف إطلاق النار الليلة الماضية عبر استهداف لبنان، لكن باكستان تدخلت ونقلت رسائل مفادها أن واشنطن ستكبح جماح إسرائيل.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران: عبور السفن الأمريكية عبر مضيق هرمز مشروط بعدم السلوك العدائي
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، اليوم الخمس، أن وفد بلاده سيتوجه إلى مفاوضات السلام في إسلام آباد، مشيرا إلى أن عبور السفن الأمريكية عبر مضيق هرمز مشروط بعدم السلوك العدائي.
وقال سعيد خطيب زاده، خلال مقابلة نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "الوفد الإيراني سيتوجه إلى مفاوضات السلام في إسلام آباد، ومضيق هرمز مفتوح أمام السفن الأمريكية، لكن المرور ممكن بموافقة إيران وبغياب السلوك العدائي".
وتابع: "يجب على الولايات المتحدة، وفقًا لتعهداتها، أن توقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وأي سلام في المنطقة يجب أن يشمل لبنان، والساعات المقبلة حاسمة".
وأشار إلى أن بلاده كانت بصدد الرد على انتهاك وقف إطلاق النار الليلة الماضية عبر استهداف لبنان، لكن باكستان تدخلت ونقلت رسائل مفادها أن واشنطن ستكبح جماح إسرائيل.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.