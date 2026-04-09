إعلام: إسرائيل توافق على طلب أمريكي بتجنب "العمليات الكبرى" في لبنان لأسبوعين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل استجابت لطلب أمريكي بعدم تنفيذ "عمليات كبرى" في لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، مع استمرار القتال على... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل استجابت لطلب أمريكي بعدم تنفيذ "عمليات كبرى" في لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، مع استمرار القتال على "مستواه المعتاد"، تزامنًا مع المفاوضات المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل.
ونقلت القناة "15" الإسرائيلية عن مصادرها قولها، إن القرار يشمل تجنب تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، مثل تلك التي جرت أمس في بيروت
، مع استمرار النشاط العسكري المعتاد بالتوازي مع المحادثات الدبلوماسية القادمة.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان
تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.
وصرحت الخارجية الباكستانية في بيان: "تدين باكستان بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدى لخسائر في أرواح الأبرياء ودمار واسع النطاق للبنية التحتية".
وجاء في البيان: "إن التصرفات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية".
ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددةً على دعمها لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.