فيدان: إسرائيل نقلت سياسة "الإبادة الجماعية" إلى لبنان وإيقاف هجماتها أولوية ملحة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن إسرائيل نقلت سياسة "الإبادة الجماعية" إلى لبنان، مشددا على أن إيقاف هجماتها على لبنان أولوية لا يمكن...

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان أولوية لا يمكن تأجيلها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل نقلت سياسة الإبادة الجماعية إلى لبنان".وأضاف: "نأمل في أن ينفذ وقف إطلاق بشكل كامل بحيث يشمل لبنان وتتحول العملية إلى سلام. نحذر من احتمال تخريب إسرائيل للمفاوضات بين طهران وواشنطن ويجب التصرف بحكمة حيال ذلك".وكان أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الخميس 9 أبريل/ نيسان 2026، "يوم حداد وطني" على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزّل.وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، يوم أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية "لحزب الله".من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.مجلس الأمن التركي: مآس إنسانية جديدة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيين

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

