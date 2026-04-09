فيدان: إسرائيل نقلت سياسة "الإبادة الجماعية" إلى لبنان وإيقاف هجماتها أولوية ملحة

عربي
نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260409/فيدان-إسرائيل-نقلت-سياسة-الإبادة-الجماعية-إلى-لبنان-وإيقاف-هجماتها-أولوية-ملحة-1112425122.html
فيدان: إسرائيل نقلت سياسة "الإبادة الجماعية" إلى لبنان وإيقاف هجماتها أولوية ملحة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن إسرائيل نقلت سياسة "الإبادة الجماعية" إلى لبنان، مشددا على أن إيقاف هجماتها على لبنان أولوية لا يمكن... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار تركيا اليوم
لبنان
اسرائيل
مجازر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094459142_0:31:2944:1687_1920x0_80_0_0_62481bb107a20e12009ac4f50fd8c3da.jpg
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان أولوية لا يمكن تأجيلها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل نقلت سياسة الإبادة الجماعية إلى لبنان".وأضاف: "نأمل في أن ينفذ وقف إطلاق بشكل كامل بحيث يشمل لبنان وتتحول العملية إلى سلام. نحذر من احتمال تخريب إسرائيل للمفاوضات بين طهران وواشنطن ويجب التصرف بحكمة حيال ذلك".وكان أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الخميس 9 أبريل/ نيسان 2026، "يوم حداد وطني" على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزّل.وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، يوم أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية "لحزب الله".من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.مجلس الأمن التركي: مآس إنسانية جديدة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيين
https://sarabic.ae/20260408/الدفاع-المدني-اللبناني-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-إلى-254-قتيلا-و1165-مصابا-في-يوم-واحد-1112400978.html
https://sarabic.ae/20260408/الحكومة-اللبنانية-تعلن-الخميس-9-أبريل-يوم-حداد-وطني-على-ضحايا-الاعتداءات-الإسرائيلية-من-المدنيين-1112404760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094459142_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_be413c0a8c215baa4970eeec7f5412cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:47 GMT 09.04.2026
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن إسرائيل نقلت سياسة "الإبادة الجماعية" إلى لبنان، مشددا على أن إيقاف هجماتها على لبنان أولوية لا يمكن تأجيلها.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان أولوية لا يمكن تأجيلها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل نقلت سياسة الإبادة الجماعية إلى لبنان".
وأضاف: "نأمل في أن ينفذ وقف إطلاق بشكل كامل بحيث يشمل لبنان وتتحول العملية إلى سلام. نحذر من احتمال تخريب إسرائيل للمفاوضات بين طهران وواشنطن ويجب التصرف بحكمة حيال ذلك".

وأكد فيدان أن "استفزازات" إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار تضع إيران في موقف صعب، مضيفا أن المحادثات الإيرانية الأمريكية التي ستعقد في باكستان السبت القادم تعد آلية أكثر واقعية لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط. وأضاف أن "المحادثات التي ستعقد في باكستان يوم السبت بين إيران والولايات المتحدة هي الآلية الأكثر واقعية لإنهاء الحرب"، موضحا أن "أسبوعين لوقف إطلاق النار مدة غير كافية ومن الممكن تمديدها إذا اتفقت الأطراف".

وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
الدفاع المدني اللبناني: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 254 قتيلا و1165 مصابا في يوم واحد
أمس, 18:24 GMT
وكان أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الخميس 9 أبريل/ نيسان 2026، "يوم حداد وطني" على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزّل.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، يوم أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
الحكومة اللبنانية تعلن الحداد الوطني على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية من المدنيين
أمس, 21:58 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية "لحزب الله".
من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала