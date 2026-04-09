https://sarabic.ae/20260409/فيدان-إسرائيل-نقلت-سياسة-الإبادة-الجماعية-إلى-لبنان-وإيقاف-هجماتها-أولوية-ملحة-1112425122.html
فيدان: إسرائيل نقلت سياسة "الإبادة الجماعية" إلى لبنان وإيقاف هجماتها أولوية ملحة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن إسرائيل نقلت سياسة "الإبادة الجماعية" إلى لبنان، مشددا على أن إيقاف هجماتها على لبنان أولوية لا يمكن تأجيلها. 09.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار تركيا اليوم
لبنان
اسرائيل
مجازر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094459142_0:31:2944:1687_1920x0_80_0_0_62481bb107a20e12009ac4f50fd8c3da.jpg
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان أولوية لا يمكن تأجيلها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل نقلت سياسة الإبادة الجماعية إلى لبنان".وأضاف: "نأمل في أن ينفذ وقف إطلاق بشكل كامل بحيث يشمل لبنان وتتحول العملية إلى سلام. نحذر من احتمال تخريب إسرائيل للمفاوضات بين طهران وواشنطن ويجب التصرف بحكمة حيال ذلك".
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094459142_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_be413c0a8c215baa4970eeec7f5412cc.jpg
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان أولوية لا يمكن تأجيلها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل نقلت سياسة الإبادة الجماعية إلى لبنان".
وأضاف: "نأمل في أن ينفذ وقف إطلاق بشكل كامل بحيث يشمل لبنان وتتحول العملية إلى سلام. نحذر من احتمال تخريب إسرائيل للمفاوضات بين طهران وواشنطن ويجب التصرف بحكمة حيال ذلك".
وأكد فيدان أن "استفزازات" إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار تضع إيران في موقف صعب، مضيفا أن المحادثات الإيرانية الأمريكية التي ستعقد في باكستان السبت القادم تعد آلية أكثر واقعية لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط. وأضاف أن "المحادثات التي ستعقد في باكستان يوم السبت بين إيران والولايات المتحدة هي الآلية الأكثر واقعية لإنهاء الحرب"، موضحا أن "أسبوعين لوقف إطلاق النار مدة غير كافية ومن الممكن تمديدها إذا اتفقت الأطراف".
وكان أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الخميس 9 أبريل/ نيسان 2026، "يوم حداد وطني" على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزّل.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، يوم أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا
و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية "لحزب الله".
من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.