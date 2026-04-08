https://sarabic.ae/20260408/الحكومة-اللبنانية-تعلن-الخميس-9-أبريل-يوم-حداد-وطني-على-ضحايا-الاعتداءات-الإسرائيلية-من-المدنيين-1112404760.html

الحكومة اللبنانية تعلن الخميس 9 أبريل يوم حداد وطني على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية من المدنيين

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم الخميس 9 نيسان /أبريل 2026 " يوم حداد وطني" على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

العالم

العالم العربي

لبنان

حداد

اسرائيل

قتل مدنيين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1698:955_1920x0_80_0_0_94d3f48e4116a4d78b0cedd603a52988.jpg

ويواصل نواف سلام اتصالاته مع الحكومات والمسؤولين الدوليين من أجل حشد كل طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية.وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية "لحزب الله". من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.عراقجي: العالم يشهد المجازر في لبنان والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيينالصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

