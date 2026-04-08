الحكومة اللبنانية تعلن الخميس 9 أبريل يوم حداد وطني على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية من المدنيين
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم الخميس 9 نيسان /أبريل 2026 " يوم حداد وطني" على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل. 08.04.2026, سبوتنيك عربي
ويواصل نواف سلام اتصالاته مع الحكومات والمسؤولين الدوليين من أجل حشد كل طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية.وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية "لحزب الله". من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.
https://sarabic.ae/20260408/الدفاع-المدني-اللبناني-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-إلى-254-قتيلا-و1165-مصابا-في-يوم-واحد-1112400978.html
https://sarabic.ae/20260408/نائب-لبناني-ما-قامت-به-إسرائيل-مقدمة-إجرامية-لا-يقبلها-عقل-ولا-ضمير-إنساني-1112395825.html
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم الخميس 9 نيسان /أبريل 2026 " يوم حداد وطني" على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.
كما أعلن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتنكيس الأعلام وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الأليمة، وتوجه رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بـ"أحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الضحايا خصوصا متنمنيا الشفاء العاجل للجرحى".
ويواصل نواف سلام اتصالاته مع الحكومات والمسؤولين الدوليين من أجل حشد كل طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، التي وقعت اليوم فقط، وجاء في البيان: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية "لحزب الله".
من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.