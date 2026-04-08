عراقجي: العالم يشهد المجازر في لبنان والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن "الشروط المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، واضحة وصريحة"، وفق تعبيره. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T18:32+0000

ونشر عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، منشورا لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تضمن إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، معلقًا: "على أمريكا أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر إسرائيل"، على حد قوله.وقال وزير الخارجية الإيراني: "يشهد العالم المجازر في لبنان، والكرة الآن في ملعب أمريكا، والعالم يترقب ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها أم لا".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان، يُعدّ أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.وقال المكتب الصحفي للرئاسة الإيرانية: "قدّمت إيران خطةً تتضمن 10 بنود عامة تُشكّل إطارًا لإنهاء الحرب، وكان من أهمّ شروطها إرساء وقف إطلاق النار في لبنان".وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني).واعتبر الحرس الثوري الإيراني هذا العمل "خرقًا للهدنة"، ووعد بـ"ردّ حاسم"، ووفقًا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان."حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيين

