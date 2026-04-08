عراقجي: العالم يشهد المجازر في لبنان والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة
18:26 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 18:32 GMT 08.04.2026)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن "الشروط المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، واضحة وصريحة"، وفق تعبيره.
ونشر عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، منشورا لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تضمن إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، معلقًا: "على أمريكا أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر إسرائيل"، على حد قوله.
The Iran–U.S. Ceasefire terms are clear and explicit: the U.S. must choose—ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 8, 2026
The world sees the massacres in Lebanon. The ball is in the U.S. court, and the world is watching whether it will act on its commitments. pic.twitter.com/2bzVlHFKgi
وقال وزير الخارجية الإيراني: "يشهد العالم المجازر في لبنان، والكرة الآن في ملعب أمريكا، والعالم يترقب ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها أم لا".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان، يُعدّ أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.
وقال المكتب الصحفي للرئاسة الإيرانية: "قدّمت إيران خطةً تتضمن 10 بنود عامة تُشكّل إطارًا لإنهاء الحرب، وكان من أهمّ شروطها إرساء وقف إطلاق النار في لبنان".
وأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية، وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني).
وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق هجماته، لكنه واصل عملياته ضد "حزب الله"، وقصفت القوات الجوية والمدفعية أكثر من عشر بلدات في جنوب لبنان. في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، شنّت غارات على مصفاة نفط جنوبي إيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "هيرمس - 900" فوق محافظة فارس الجنوبية.
واعتبر الحرس الثوري الإيراني هذا العمل "خرقًا للهدنة"، ووعد بـ"ردّ حاسم"، ووفقًا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان.