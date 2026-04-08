نتنياهو: وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية الحرب بل محطة على طريق تحقيق أهدافنا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260408/نتنياهو-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-ليس-نهاية-الحرب-بل-محطة-على-طريق-تحقيق-أهدافنا-1112400134.html
نتنياهو: وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية الحرب بل محطة على طريق تحقيق أهدافنا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، "لا يمثل نهاية للحرب، بل محطة لتحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها إسرائيل"، على... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
العالم العربي
إسرائيل
وقال نتنياهو في بيان مصوّر: "وقف إطلاق النار ليس نهاية الحرب، بل محطة على طريق تحقيق أهدافنا".وأكد أن "الأصبع سيبقى على الزناد"، وأن الجيش الإسرائيلي "مستعد لاستئناف القتال في أي لحظة يتطلبها الموقف".وكشف عن شرطه الأساسي في المفاوضات، وهو "ألا يشمل وقف إطلاق النار مع إيران "حزب الله" في لبنان"، وفق تعبيره.وذكر نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة خاضتا هذه الحرب "جنبًا إلى جنب" في عملية وصفها بـ"التاريخية والأكبر في تاريخ المنطقة"، مؤكدًا عمق العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتنسيق اليومي المستمر بينهما لتقييم الموقف الميداني والسياسي.ولفت إلى "تصفية عدد كبير من علماء الذرة الإيرانيين وتدمير المصانع المنتجة للصواريخ"، لافتًا إلى أن ما يتم إطلاقه حاليًا هو "مجرد مخزونات بعد شلّ قدرة النظام على الإنتاج"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260408/نقيب-أصحاب-المستشفيات-الخاصة-في-لبنان-80-قتيلا-و200-جريح-على-الأقل-حصيلة-الغارات-الإسرائيلية-1112399173.html
إسرائيل
2026
العالم, العالم العربي, إسرائيل

نتنياهو: وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية الحرب بل محطة على طريق تحقيق أهدافنا

17:56 GMT 08.04.2026
© AP Photo / Ariel Schalitرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، "لا يمثل نهاية للحرب، بل محطة لتحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها إسرائيل"، على حد قوله.
وقال نتنياهو في بيان مصوّر: "وقف إطلاق النار ليس نهاية الحرب، بل محطة على طريق تحقيق أهدافنا".
وأكد أن "الأصبع سيبقى على الزناد"، وأن الجيش الإسرائيلي "مستعد لاستئناف القتال في أي لحظة يتطلبها الموقف".

وأشار نتنياهو، في تصريحاته، إلى أن "إيران لم تدخل المفاوضات إلا بعد تعرضها لقصف مكثف وشامل، ما أجبرها على التنازل عن الكثير من شروطها السابقة، بما في ذلك الموافقة على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".

وكشف عن شرطه الأساسي في المفاوضات، وهو "ألا يشمل وقف إطلاق النار مع إيران "حزب الله" في لبنان"، وفق تعبيره.
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: 80 قتيلا و200 جريح على الأقل حصيلة الغارات الإسرائيلية
وذكر نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة خاضتا هذه الحرب "جنبًا إلى جنب" في عملية وصفها بـ"التاريخية والأكبر في تاريخ المنطقة"، مؤكدًا عمق العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتنسيق اليومي المستمر بينهما لتقييم الموقف الميداني والسياسي.

وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية الإيرانية، زعم نتنياهو أن إسرائيل "تمكّنت من إزالة التهديد الوجودي المتمثل في السعي الإيراني لحيازة قنبلة نووية وإنتاج الصواريخ البالستية"، مؤكدًا أن الهجمات "أعادت النظام الإيراني سنوات طويلة إلى الوراء".

ولفت إلى "تصفية عدد كبير من علماء الذرة الإيرانيين وتدمير المصانع المنتجة للصواريخ"، لافتًا إلى أن ما يتم إطلاقه حاليًا هو "مجرد مخزونات بعد شلّ قدرة النظام على الإنتاج"، على حد قوله.
