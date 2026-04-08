https://sarabic.ae/20260408/نقيب-أصحاب-المستشفيات-الخاصة-في-لبنان-80-قتيلا-و200-جريح-على-الأقل-حصيلة-الغارات-الإسرائيلية-1112399173.html
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: 80 قتيلا و200 جريح على الأقل حصيلة الغارات الإسرائيلية
كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان البروفيسور بيار يارد، ان "عدد الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية، كحصيلة أولية، وصل إلى ما يقارب من 200 جريح، توزعوا على... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T17:46+0000
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
لبنان
اسرائيل
قصف إسرائيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112044584_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_c871a28f9f2a08456d93c56cf101ef54.jpg
https://sarabic.ae/20260408/بزشكيان-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-أحد-شروط-إيران-لإنهاء-الصراع-في-الشرق-الأوسط--1112398258.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112044584_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_bbfca7e9047124a73b5cc47e15984bec.jpg
17:41 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 17:46 GMT 08.04.2026)
كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان البروفيسور بيار يارد، ان "عدد الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية، كحصيلة أولية، وصل إلى ما يقارب من 200 جريح، توزعوا على مستشفيات بيروت الكبرى".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال يارد إن "عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات ما يقارب من 10، وهذا الرقم لا يشمل من هم تحت الأنقاض"، مضيفًا: "كحصيلة أولية، هناك 80 قتيلًا و200 جريح، ومع الوقت سيتضح أن الأعداد هي بالمئات".
وأكد أن "المستشفيات كانت في جهوزية تامة، ووزارة الصحة أعلنت حالة الطوارئ في كل المستشفيات"، وأردف: "تمكّنا من معالجة جميع الجرحى، الذين وصلوا إلى قسم الطوارئ".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان، يُعدّ أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره، وقال المكتب الصحفي للرئاسة الإيرانية: "قدّمت إيران خطةً تتضمن 10 بنود عامة تُشكّل إطارًا لإنهاء الحرب، وكان من أهمّ شروطها إرساء وقف إطلاق النار في لبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق هجماته على إيران، لكنه واصل عملياته في لبنان، إذ قصفت قواته الجوية والمدفعية أكثر من 10 بلدات جنوبي لبنان.