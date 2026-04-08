نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: 80 قتيلا و200 جريح على الأقل حصيلة الغارات الإسرائيلية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: 80 قتيلا و200 جريح على الأقل حصيلة الغارات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان البروفيسور بيار يارد، ان "عدد الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية، كحصيلة أولية، وصل إلى ما يقارب من 200 جريح، توزعوا على... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
لبنان
اسرائيل
قصف إسرائيلي
لبنان
سبوتنيك عربي
17:41 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 17:46 GMT 08.04.2026)
© AP Photo / Mohammed Zaatariمقتل الصحفيين علي شعيب، وفاطمة فتوني، جراء غارة إسرائيلية، اليوم السبت، على لبنان.
حصري
كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان البروفيسور بيار يارد، ان "عدد الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية، كحصيلة أولية، وصل إلى ما يقارب من 200 جريح، توزعوا على مستشفيات بيروت الكبرى".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال يارد إن "عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات ما يقارب من 10، وهذا الرقم لا يشمل من هم تحت الأنقاض"، مضيفًا: "كحصيلة أولية، هناك 80 قتيلًا و200 جريح، ومع الوقت سيتضح أن الأعداد هي بالمئات".

وأكد أن "المستشفيات كانت في جهوزية تامة، ووزارة الصحة أعلنت حالة الطوارئ في كل المستشفيات"، وأردف: "تمكّنا من معالجة جميع الجرحى، الذين وصلوا إلى قسم الطوارئ".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
بزشكيان: وقف إطلاق النار في لبنان أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
17:07 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان، يُعدّ أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره، وقال المكتب الصحفي للرئاسة الإيرانية: "قدّمت إيران خطةً تتضمن 10 بنود عامة تُشكّل إطارًا لإنهاء الحرب، وكان من أهمّ شروطها إرساء وقف إطلاق النار في لبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق هجماته على إيران، لكنه واصل عملياته في لبنان، إذ قصفت قواته الجوية والمدفعية أكثر من 10 بلدات جنوبي لبنان.
وزير الخارجية البلجيكي: كدت أصاب بضربة إسرائيلية في بيروت
"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيين
نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني
