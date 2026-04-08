نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: 80 قتيلا و200 جريح على الأقل حصيلة الغارات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان البروفيسور بيار يارد، ان "عدد الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية، كحصيلة أولية، وصل إلى ما يقارب من 200 جريح، توزعوا على... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T17:41+0000

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال يارد إن "عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات ما يقارب من 10، وهذا الرقم لا يشمل من هم تحت الأنقاض"، مضيفًا: "كحصيلة أولية، هناك 80 قتيلًا و200 جريح، ومع الوقت سيتضح أن الأعداد هي بالمئات".وأكد أن "المستشفيات كانت في جهوزية تامة، ووزارة الصحة أعلنت حالة الطوارئ في كل المستشفيات"، وأردف: "تمكّنا من معالجة جميع الجرحى، الذين وصلوا إلى قسم الطوارئ".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق هجماته على إيران، لكنه واصل عملياته في لبنان، إذ قصفت قواته الجوية والمدفعية أكثر من 10 بلدات جنوبي لبنان. وزير الخارجية البلجيكي: كدت أصاب بضربة إسرائيلية في بيروت"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنييننائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني

