"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيين

أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا، تعقيبًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على لبنان. 08.04.2026

وأكد الحزب، في بيانه، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم سلسلة من المجازر المتنقلة بحق المدنيين الآمنين".وأوضح أن "الغارات الوحشية استهدفت بشكل مباشر المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، بالإضافة إلى مدن صيدا والجنوب والبقاع".وأكد "حزب الله" اللبناني، في بيانه، أن "دماء الشهداء والجرحى، الذين سقطوا اليوم لن تذهب هدرًا"، مشددًا على "التمسك بالحق القانوني والطبيعي في الدفاع عن الأرض والرد على العدوان المستمر".وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.

https://sarabic.ae/20260408/إعلام-إيراني-توقف-عبور-ناقلات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-بعد-هجوم-إسرائيل-على-لبنان-1112396689.html

