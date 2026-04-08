https://sarabic.ae/20260408/حزب-الله-حول-الضربات-الإسرائيلية-على-لبنان-محاولة-يائسة-للانتقام-من-المدنيين--1112397891.html
"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيين
سبوتنيك عربي
أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا، تعقيبًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على لبنان. 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T16:37+0000
العالم العربي
العالم
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094892838_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b082fc1bf800fdb9c23b35615d05d6b.jpg
لبنان
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094892838_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_fcae6f335867677d06d9e9746824476e.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا، تعقيبًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وأكد الحزب، في بيانه، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم سلسلة من المجازر المتنقلة بحق المدنيين الآمنين".
وأوضح أن "الغارات الوحشية استهدفت بشكل مباشر المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، بالإضافة إلى مدن صيدا والجنوب والبقاع".
وشدد "حزب الله" على أن "استهداف الأسواق والمحلات التجارية والمناطق المكتظة، في ساعات الذروة، يمثّل جرائم حرب وإبادة جماعية"، مشيرًا إلى أن "هذه الهجمات أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، في محاولة يائسة من العدو للانتقام من الحاضنة الشعبية".
وأكد "حزب الله" اللبناني، في بيانه، أن "دماء الشهداء والجرحى، الذين سقطوا اليوم لن تذهب هدرًا"، مشددًا على "التمسك بالحق القانوني والطبيعي في الدفاع عن الأرض والرد على العدوان المستمر".
وأعلنت السلطات اللبنانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية.
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"
، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.