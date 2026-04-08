مجلس الأمن التركي: مآس إنسانية جديدة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

مجلس الأمن التركي: مآس إنسانية جديدة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

سبوتنيك عربي

أفاد بيان صادر عن مجلس الأمن التركي، عقب اجتماع للمجلس اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "سياسات إسرائيل في لبنان، تؤدي إلى مآسٍ...

2026-04-08T19:41+0000

2026-04-08T19:41+0000

2026-04-08T19:41+0000

وأشار البيان إلى أن "انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاولات السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية، فضلًا عن أعمالها الرامية إلى تقويض الهوية التاريخية والوضع القانوني للمسجد الأقصى والحرم الشريف، تُضر بعملية السلام ومفهوم حل الدولتين". وشدد البيان على أن "توسيع الحكومة الإسرائيلية لسياسة احتلالها لتشمل لبنان، يُفضي إلى مآسٍ إنسانية جديدة"، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك ردًا على هذه الأعمال "غير القانونية"، وأكد دعم تركيا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية، وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.كذلك صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، بأنه "تم خرق 3 بنود أساسية لوقف إطلاق النار، قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن قاليباف، قوله إن "ترامب قال إن مقترح النقاط الـ10 يمثل أساسًا للتفاوض، ومع ذلك تم انتهاك 3 بنود حتى الآن".وأكد أنه "لم يتم الالتزام بأول بنود المقترح بشأن وقف إطلاق النار بلبنان، وهو التزام أشار إليه رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف)"، مضيفًا أنه "تم إنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم وهو الحق الذي تم تضمينه في البند السادس من المقترح الإيراني".باكستان: اتفاق طهران وواشنطن وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار "في كل مكان" بما في ذلك لبنانعراقجي: العالم يشهد المجازر في لبنان والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدةنائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

