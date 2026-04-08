مجلس الأمن التركي: مآس إنسانية جديدة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان
سبوتنيك عربي
08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T19:41+0000
وأشار البيان إلى أن "انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاولات السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية، فضلًا عن أعمالها الرامية إلى تقويض الهوية التاريخية والوضع القانوني للمسجد الأقصى والحرم الشريف، تُضر بعملية السلام ومفهوم حل الدولتين".
وشدد البيان على أن "توسيع الحكومة الإسرائيلية لسياسة احتلالها لتشمل لبنان، يُفضي إلى مآسٍ إنسانية جديدة"، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك ردًا على هذه الأعمال "غير القانونية"، وأكد دعم تركيا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.
ومنذ صباح اليوم الأربعاء، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية أكثر من 10 بلدات وقرى جنوبي لبنان، بما فيها مدينة صور الواقعة أقصى الجنوب. من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية، وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان، يُعدّ أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره، وقال المكتب الصحفي للرئاسة الإيرانية: "قدّمت إيران خطةً تتضمن 10 بنود عامة تُشكّل إطارًا لإنهاء الحرب، وكان من أهمّ شروطها إرساء وقف إطلاق النار في لبنان".
كذلك صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، بأنه "تم خرق 3 بنود أساسية لوقف إطلاق النار، قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن قاليباف، قوله إن "ترامب قال إن مقترح النقاط الـ10 يمثل أساسًا للتفاوض، ومع ذلك تم انتهاك 3 بنود حتى الآن".
وأكد أنه "لم يتم الالتزام بأول بنود المقترح بشأن وقف إطلاق النار بلبنان، وهو التزام أشار إليه رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف)"، مضيفًا أنه "تم إنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم وهو الحق الذي تم تضمينه في البند السادس من المقترح الإيراني".