مجلس الأمن التركي: مآس إنسانية جديدة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجلس الأمن التركي: مآس إنسانية جديدة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد بيان صادر عن مجلس الأمن التركي، عقب اجتماع للمجلس اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "سياسات إسرائيل في لبنان، تؤدي إلى مآسٍ... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
وأشار البيان إلى أن "انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاولات السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية، فضلًا عن أعمالها الرامية إلى تقويض الهوية التاريخية والوضع القانوني للمسجد الأقصى والحرم الشريف، تُضر بعملية السلام ومفهوم حل الدولتين". وشدد البيان على أن "توسيع الحكومة الإسرائيلية لسياسة احتلالها لتشمل لبنان، يُفضي إلى مآسٍ إنسانية جديدة"، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك ردًا على هذه الأعمال "غير القانونية"، وأكد دعم تركيا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية، وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.كذلك صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، بأنه "تم خرق 3 بنود أساسية لوقف إطلاق النار، قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن قاليباف، قوله إن "ترامب قال إن مقترح النقاط الـ10 يمثل أساسًا للتفاوض، ومع ذلك تم انتهاك 3 بنود حتى الآن".وأكد أنه "لم يتم الالتزام بأول بنود المقترح بشأن وقف إطلاق النار بلبنان، وهو التزام أشار إليه رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف)"، مضيفًا أنه "تم إنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم وهو الحق الذي تم تضمينه في البند السادس من المقترح الإيراني".
© REUTERS Mohammad Yassineوقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026
أفاد بيان صادر عن مجلس الأمن التركي، عقب اجتماع للمجلس اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "سياسات إسرائيل في لبنان، تؤدي إلى مآسٍ إنسانية جديدة، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات".
وأشار البيان إلى أن "انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاولات السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية، فضلًا عن أعمالها الرامية إلى تقويض الهوية التاريخية والوضع القانوني للمسجد الأقصى والحرم الشريف، تُضر بعملية السلام ومفهوم حل الدولتين".
وشدد البيان على أن "توسيع الحكومة الإسرائيلية لسياسة احتلالها لتشمل لبنان، يُفضي إلى مآسٍ إنسانية جديدة"، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك ردًا على هذه الأعمال "غير القانونية"، وأكد دعم تركيا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

ومنذ صباح اليوم الأربعاء، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية أكثر من 10 بلدات وقرى جنوبي لبنان، بما فيها مدينة صور الواقعة أقصى الجنوب. من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.

الدفاع المدني اللبناني: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 254 قتيلا و1165 مصابا في يوم واحد
18:24 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية، وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان، يُعدّ أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره، وقال المكتب الصحفي للرئاسة الإيرانية: "قدّمت إيران خطةً تتضمن 10 بنود عامة تُشكّل إطارًا لإنهاء الحرب، وكان من أهمّ شروطها إرساء وقف إطلاق النار في لبنان".
كذلك صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، بأنه "تم خرق 3 بنود أساسية لوقف إطلاق النار، قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.
رئيس مجلس الشورى الإيراني: تم خرق 3 بنود أساسية لوقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات
19:25 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن قاليباف، قوله إن "ترامب قال إن مقترح النقاط الـ10 يمثل أساسًا للتفاوض، ومع ذلك تم انتهاك 3 بنود حتى الآن".
وأكد أنه "لم يتم الالتزام بأول بنود المقترح بشأن وقف إطلاق النار بلبنان، وهو التزام أشار إليه رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف)"، مضيفًا أنه "تم إنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم وهو الحق الذي تم تضمينه في البند السادس من المقترح الإيراني".
