رئيس مجلس الشورى الإيراني: تم خرق 3 بنود أساسية لوقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات

سبوتنيك عربي

صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، بأنه "تم خرق 3 بنود أساسية لوقف إطلاق النار، قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة"

2026-04-08T19:25+0000

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن قاليباف، قوله إن "ترامب قال إن مقترح النقاط الـ10 يمثل أساسًا للتفاوض، ومع ذلك تم انتهاك 3 بنود حتى الآن".وأكد أنه "لم يتم الالتزام بأول بنود المقترح بشأن وقف إطلاق النار بلبنان، وهو التزام أشار إليه رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف)"، مضيفًا أنه "تم إنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم وهو الحق الذي تم تضمينه في البند السادس من المقترح الإيراني".وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني أن "دخول مسيرة لأجواء محافظة فارس، خرق واضح لبند حظر أي اعتداء جديد على المجال الجوي الإيراني".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان، يُعدّ أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.وأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية، وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني).واعتبر الحرس الثوري الإيراني هذا العمل "خرقًا للهدنة"، ووعد بـ"ردّ حاسم"، ووفقًا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

