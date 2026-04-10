https://sarabic.ae/20260410/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-استكمل-خطوات-مهمة-في-تطويق-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1112440690.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي استكمل خطوات مهمة في تطويق "حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الساعات الأخيرة عملية تطويق واسعة النطاق لقوات "حزب الله" في جنوب لبنان. 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T06:36+0000
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111689909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_924e7de1c330967b9012a4fff9922dde.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني "واللا"، عن مصدر أمني إسرائيلي، أن عمليات الكشف والهجوم على عناصر "حزب الله" كانت تتم جوا وبرا داخل المباني، ويقوم الجيش بعمليات تصفية لهذه العناصر.وأكد الموقع أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طرحت الكثير من الأسئلة خلال الفترة الماضية بشأن اتخاذ قرار الحرب البرية، منها ما يتعلق بعدم شن الجيش الإسرائيلي هجوما استباقيا بالتزامن مع الحرب ضد إيران، والإسراع باستهداف المعابر الواقعة على نهر الليطاني.وأوضح الموقع الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يرى أن اتخاذ هذه الخطوات مبكرا كانت ستقلل من الحاجة إلى خوض معارك معقدة من قِبل فرق الجيش الإسرائيلي داخل القرى والمدن والجبال والوديان في جنوب لبنان.وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه وجّه أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقدر دعوة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، لتجريد لبنان من السلاح".بدوره، صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون، يوم الخميس الماضي، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه "يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وسط ترحيب دولي متزايد وبدء تفاعل إيجابي في الأوساط السياسية الخارجية".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الهجوم استهدف منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله" كانت معدّة للإطلاق من داخل بيروت"، مشيرا إلى أنه تم كذلك "استهداف برج سكني يستخدم من قبل الحزب"، على حد قوله.وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وقال وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطا شديدا على قدراتها الاستيعابية"، داعيا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
أخبار لبنان
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111689909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddf7d972efcc5a671e458eee41e77df0.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
