أمساليوم
بث مباشر
إعلام: نتنياهو زار لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تم إحباط التسلل من لبنان إلى البلدات الإسرائيلية، لافتًا إلى تحقيق إنجازات هائلة في لبنان.وأضاف أن "الأعداء في إيران ومحور الشر أرادوا تدميرنا والآن هم يحاربون من أجل بقائهم".وأفاد موقع أميركي، نقلاً عن مصادر، بأن لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار قبل مفاوضات الأسبوع المقبل بين بيروت وتل أبيب.وأضاف المصدران أن "الحكومة اللبنانية طلبت من إسرائيل، عبر وسطاء أميركيين، تقديم بادرة قبل اجتماع الثلاثاء، تتمثل في وقف غاراتها الجوية مؤقتًا. كما اقترح الجانب اللبناني أن تعود إسرائيل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأن تقتصر ضرباتها على التهديدات الوشيكة فقط من جانب حزب الله"، مشيران إلى أن "الولايات المتحدة تدعم هذا الطلب اللبناني وتضغط على إسرائيل لقبوله، بينما يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترح دون أن يتخذ قرارًا بعد".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تم إحباط التسلل من لبنان إلى البلدات الإسرائيلية، لافتًا إلى تحقيق إنجازات هائلة في لبنان.

وقال نتنياهو، خلال تفقده القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، اليوم الأحد: "أحبطنا تهديد التسلل من لبنان إلى بلداتنا بفضل الحزام الأمني الذي أقمناه هنا.. ونعمل على إبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع.. وإسرائيل حققت إنجازات هائلة في لبنان وما زال أمامنا المزيد".

وأضاف أن "الأعداء في إيران ومحور الشر أرادوا تدميرنا والآن هم يحاربون من أجل بقائهم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
نتنياهو يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع لبنان
01:45 GMT
وأفاد موقع أميركي، نقلاً عن مصادر، بأن لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار قبل مفاوضات الأسبوع المقبل بين بيروت وتل أبيب.
وقال مصدران للموقع: "طلبت الحكومة اللبنانية وإدارة (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب من إسرائيل تنفيذ وقف مؤقت لهجماتها ضد حزب الله، وذلك قبل انطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل".
وأضاف المصدران أن "الحكومة اللبنانية طلبت من إسرائيل، عبر وسطاء أميركيين، تقديم بادرة قبل اجتماع الثلاثاء، تتمثل في وقف غاراتها الجوية مؤقتًا. كما اقترح الجانب اللبناني أن تعود إسرائيل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأن تقتصر ضرباتها على التهديدات الوشيكة فقط من جانب حزب الله"، مشيران إلى أن "الولايات المتحدة تدعم هذا الطلب اللبناني وتضغط على إسرائيل لقبوله، بينما يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترح دون أن يتخذ قرارًا بعد".
