نتنياهو يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260412/نتنياهو-يضع-شرطين-قبل-بدء-المفاوضات-مع-لبنان-1112487166.html
نتنياهو يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع لبنان
نتنياهو يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقته على بدء محادثات بشأن اتفاق سلام مع لبنان، مشيرا إلى وجود تواصل سابق بين الجانبين خلال الفترة الماضية. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T01:45+0000
2026-04-12T01:46+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg
وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن "لبنان تواصل مع إسرائيل عدة مرات خلال الشهر الماضي لبدء محادثات سلام مباشرة"، مؤكدًا أنه أعطى موافقته على ذلك.إلا أنه وضع شرطين أساسيين للمضي قدمًا في هذه المحادثات، يتمثلان في تفكيك سلاح حزب الله، والتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال.وأضاف نتنياهو، أن "الهدف من هذه المفاوضات هو الوصول إلى تسوية دائمة بين الطرفين، رغم أن نتائجها لا تزال غير مؤكدة حتى الآن".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن الحكومة ستبدأ محادثات مباشرة مع لبنان، تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق السلام بين الجانبين.وبحسب شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، قد تُعقد لقاءات بين وفدي إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة على خلفية التوترات الإقليمية.من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الإدارة الأمريكية قررت الاضطلاع بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، في خطوة تأتي استجابةً لمبادرة أطلقها الرئيس اللبناني جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مسار تفاوض مباشر بين الجانبين.وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
https://sarabic.ae/20260411/ماكرون-وأردوغان-يؤكدان-أهمية-احترام-وقف-إطلاق-النار-في-إيران-وتنفيذه-في-لبنان-1112471271.html
https://sarabic.ae/20260410/إعلام-لبنان-والولايات-المتحدة-طلبا-من-إسرائيل-وقفا-مؤقتا-لإطلاق-النار-1112460122.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_129:0:1154:769_1920x0_80_0_0_7aba62c921e9d2caa7508439a7f46a7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع لبنان

01:45 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 01:46 GMT 12.04.2026)
© AP Photo / Ariel Schalitرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقته على بدء محادثات بشأن اتفاق سلام مع لبنان، مشيرا إلى وجود تواصل سابق بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن "لبنان تواصل مع إسرائيل عدة مرات خلال الشهر الماضي لبدء محادثات سلام مباشرة"، مؤكدًا أنه أعطى موافقته على ذلك.
إلا أنه وضع شرطين أساسيين للمضي قدمًا في هذه المحادثات، يتمثلان في تفكيك سلاح حزب الله، والتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال.
وأضاف نتنياهو، أن "الهدف من هذه المفاوضات هو الوصول إلى تسوية دائمة بين الطرفين، رغم أن نتائجها لا تزال غير مؤكدة حتى الآن".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن الحكومة ستبدأ محادثات مباشرة مع لبنان، تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق السلام بين الجانبين.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
ماكرون وأردوغان يؤكدان أهمية احترام وقف إطلاق النار في إيران وتنفيذه في لبنان
أمس, 12:39 GMT
وبحسب شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، قد تُعقد لقاءات بين وفدي إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة على خلفية التوترات الإقليمية.
من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الإدارة الأمريكية قررت الاضطلاع بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، في خطوة تأتي استجابةً لمبادرة أطلقها الرئيس اللبناني جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مسار تفاوض مباشر بين الجانبين.
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
إعلام: لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار
10 أبريل, 22:33 GMT
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала