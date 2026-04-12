نتنياهو يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقته على بدء محادثات بشأن اتفاق سلام مع لبنان، مشيرا إلى وجود تواصل سابق بين الجانبين خلال الفترة الماضية. 12.04.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن "لبنان تواصل مع إسرائيل عدة مرات خلال الشهر الماضي لبدء محادثات سلام مباشرة"، مؤكدًا أنه أعطى موافقته على ذلك.إلا أنه وضع شرطين أساسيين للمضي قدمًا في هذه المحادثات، يتمثلان في تفكيك سلاح حزب الله، والتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال.وأضاف نتنياهو، أن "الهدف من هذه المفاوضات هو الوصول إلى تسوية دائمة بين الطرفين، رغم أن نتائجها لا تزال غير مؤكدة حتى الآن".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن الحكومة ستبدأ محادثات مباشرة مع لبنان، تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق السلام بين الجانبين.وبحسب شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، قد تُعقد لقاءات بين وفدي إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة على خلفية التوترات الإقليمية.من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الإدارة الأمريكية قررت الاضطلاع بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، في خطوة تأتي استجابةً لمبادرة أطلقها الرئيس اللبناني جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مسار تفاوض مباشر بين الجانبين.وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

