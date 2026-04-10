الرئاسة اللبنانية: الإدارة الأميركية وسيط بين لبنان وإسرائيل ومحادثات مرتقبة في واشنطن

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الإدارة الأميركية قررت الاضطلاع بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، في خطوة تأتي استجابةً لمبادرة أطلقها الرئيس اللبناني جوزاف عون، تقوم...

2026-04-10T20:42+0000

وأوضحت الرئاسة، في بيان نشر عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أن هذه التطورات جاءت عقب سلسلة اتصالات دولية وعربية أجراها الرئيس عون مؤخرًا، على خلفية تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.ومثّل لبنان في الاتصال سفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض، فيما مثل الجانب الإسرائيلي سفيره يحئيل ليتر، بمشاركة السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، الذي يتواجد حاليًا في واشنطن. وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه وجه في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تقدّر دعوة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، لتجريد لبنان من السلاح".وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

https://sarabic.ae/20260410/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-استكمل-خطوات-مهمة-في-تطويق-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1112440690.html

https://sarabic.ae/20260409/-إعلام-إسرائيل-توافق-على-طلب-أمريكي-بتجنب-العمليات-الكبرى-في-لبنان-لأسبوعين-1112431013.html

