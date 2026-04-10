إعلام: لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260410/إعلام-لبنان-والولايات-المتحدة-طلبا-من-إسرائيل-وقفا-مؤقتا-لإطلاق-النار-1112460122.html
إعلام: لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، يوم الجمعة، بأن لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار قبل مفاوضات الأسبوع المقبل بين بيروت... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T22:33+0000
2026-04-11T04:38+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg
https://sarabic.ae/20260410/حزب-الله-المقاومة-مستمرة-ولن-نقبل-بالعودة-إلى-الوضع-السابق--1112449585.html
https://sarabic.ae/20260409/الخارجية-الإيرانية-بيان-باكستان-يثبت-شمول-لبنان-بوقف-إطلاق-النار-1112410294.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_125:0:808:512_1920x0_80_0_0_0999cb2ca57e39f6cb90894a020759f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان

إعلام: لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار

22:33 GMT 10.04.2026 (تم التحديث: 04:38 GMT 11.04.2026)
© Sputnikإسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، يوم الجمعة، بأن لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار قبل مفاوضات الأسبوع المقبل بين بيروت وتل أبيب.
وقال مصدران لموقع "أكسيوس": "طلبت الحكومة اللبنانية وإدارة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب من إسرائيل تنفيذ وقف مؤقت لهجماتها ضد حزب الله، وذلك قبل انطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل".
وأضاف المصدران أن "الحكومة اللبنانية طلبت من إسرائيل، عبر وسطاء أمريكيين، تقديم بادرة قبل اجتماع الثلاثاء، تتمثل في وقف غاراتها الجوية مؤقتًا. كما اقترح الجانب اللبناني أن تعود إسرائيل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأن تقتصر ضرباتها على التهديدات الوشيكة فقط من جانب حزب الله"، مشيرين إلى أن "الولايات المتحدة تدعم هذا الطلب اللبناني وتضغط على إسرائيل لقبوله، بينما يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترح دون أن يتخذ قرارًا بعد".
وأوضح مصدر إسرائيلي لـ"أكسيوس" أن "نتنياهو قد يوافق على وقف تكتيكي قصير للغارات الجوية".
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة ماضية في نهجها ولن تقبل بالعودة إلى الأوضاع التي سبقت استئناف المعارك، داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف ما وصفه بـ"التنازلات المجانية" لإسرائيل".
وفي كلمة مسجلة، شدد قاسم على أن "المقاومة مستمرة حتى آخر نفس"، معتبرًا أن "إصرار المقاتلين على البقاء في الميدان يمثل مصدر أمل وعزة، وأن التضحيات تعزز التمسك بهدف تحرير الأرض وصون الكرامة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала