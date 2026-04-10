إعلام: لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، يوم الجمعة، بأن لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار قبل مفاوضات الأسبوع المقبل بين بيروت... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T04:38+0000
22:33 GMT 10.04.2026 (تم التحديث: 04:38 GMT 11.04.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، يوم الجمعة، بأن لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل وقفا مؤقتا لإطلاق النار قبل مفاوضات الأسبوع المقبل بين بيروت وتل أبيب.
وقال مصدران لموقع "أكسيوس": "طلبت الحكومة اللبنانية وإدارة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب من إسرائيل تنفيذ وقف مؤقت لهجماتها ضد حزب الله، وذلك قبل انطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل".
وأضاف المصدران أن "الحكومة اللبنانية طلبت من إسرائيل، عبر وسطاء أمريكيين، تقديم بادرة قبل اجتماع الثلاثاء، تتمثل في وقف غاراتها الجوية مؤقتًا. كما اقترح الجانب اللبناني أن تعود إسرائيل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأن تقتصر ضرباتها على التهديدات الوشيكة فقط من جانب حزب الله"، مشيرين إلى أن "الولايات المتحدة تدعم هذا الطلب اللبناني وتضغط على إسرائيل لقبوله، بينما يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترح دون أن يتخذ قرارًا بعد".
وأوضح مصدر إسرائيلي لـ"أكسيوس" أن "نتنياهو قد يوافق على وقف تكتيكي قصير للغارات الجوية".
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة ماضية في نهجها ولن تقبل بالعودة إلى الأوضاع التي سبقت استئناف المعارك، داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف ما وصفه بـ"التنازلات المجانية" لإسرائيل".
وفي كلمة مسجلة، شدد قاسم على أن "المقاومة مستمرة حتى آخر نفس"، معتبرًا أن "إصرار المقاتلين على البقاء في الميدان يمثل مصدر أمل وعزة، وأن التضحيات تعزز التمسك بهدف تحرير الأرض وصون الكرامة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.