"يونيفيل": دبابة إسرائيلية تصدم آليات تابعة لنا في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "يونيفيل" أن قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي قامت، في مناسبتين اليوم الأحد، بصدم مركبات تابعة لها باستخدام دبابة... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "يونيفيل" أن قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي قامت، في مناسبتين اليوم الأحد، بصدم مركبات تابعة لها باستخدام دبابة من طراز "ميركافا"، ما أدى في إحدى الحالتين إلى وقوع أضرار كبيرة.
وأوضحت القوة
، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الجنود الإسرائيليين أقدموا كذلك على إغلاق طريق في بلدة البياضة، الذي يُستخدم للوصول إلى مواقعها في جنوب لبنان.
وأكدت "اليونيفيل" أن قوات حفظ السلام ستواصل البقاء في مواقعها، والاستمرار في رصد الانتهاكات ورفع تقارير محايدة بشأنها إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل
) قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة تابعة لها في جنوب لبنان واعتقلت أحد جنودها.
ونشرت اليونيفيل بيانا، يوم الثلاثاء الماضي، على حسابها
الرسمي، أكدت من خلاله احتجاز الجيش الإسرائيلي لأحد جنود قوات حفظ السلام، بعد إيقاف قافلة لوجستية.
وقالت في بيانها أنه "بعد اتصال مباشر وفوري من رئيس البعثة وقائد اليونيفيل، بالإضافة إلى قسم الاتصالات في البعثة، تم إطلاق سراح الجندي المذكور بعد أقل من ساعة".
وشددت قيادة البعثة الدولية أن "أي احتجاز لأي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويشكل أي تدخل في أنشطة قوات حفظ السلام انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي
رقم 1701".
ويشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، في الثاني من مارس/آذار الماضي، أكدت قيادة اليونيفيل مقتل ثلاثة جنود حفظ سلام على الأقل في جنوب لبنان نتيجة قصف مواقع وقافلة من "الخوذات الزرقاء"، وإصابة العديد من الجنود الأمميين الآخرين.