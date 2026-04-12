"يونيفيل": دبابة إسرائيلية تصدم آليات تابعة لنا في جنوب لبنان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
"يونيفيل": دبابة إسرائيلية تصدم آليات تابعة لنا في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "يونيفيل" أن قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي قامت، في مناسبتين اليوم الأحد، بصدم مركبات تابعة لها باستخدام دبابة... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت القوة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الجنود الإسرائيليين أقدموا كذلك على إغلاق طريق في بلدة البياضة، الذي يُستخدم للوصول إلى مواقعها في جنوب لبنان.وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة تابعة لها في جنوب لبنان واعتقلت أحد جنودها.ونشرت اليونيفيل بيانا، يوم الثلاثاء الماضي، على حسابها الرسمي، أكدت من خلاله احتجاز الجيش الإسرائيلي لأحد جنود قوات حفظ السلام، بعد إيقاف قافلة لوجستية.وشددت قيادة البعثة الدولية أن "أي احتجاز لأي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويشكل أي تدخل في أنشطة قوات حفظ السلام انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".ويشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، في الثاني من مارس/آذار الماضي، أكدت قيادة اليونيفيل مقتل ثلاثة جنود حفظ سلام على الأقل في جنوب لبنان نتيجة قصف مواقع وقافلة من "الخوذات الزرقاء"، وإصابة العديد من الجنود الأمميين الآخرين.
19:32 GMT 12.04.2026
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "يونيفيل" أن قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي قامت، في مناسبتين اليوم الأحد، بصدم مركبات تابعة لها باستخدام دبابة من طراز "ميركافا"، ما أدى في إحدى الحالتين إلى وقوع أضرار كبيرة.
وأوضحت القوة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الجنود الإسرائيليين أقدموا كذلك على إغلاق طريق في بلدة البياضة، الذي يُستخدم للوصول إلى مواقعها في جنوب لبنان.
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
رغم مقتل 3 من عناصرها.. الجيش الإسرائيلي يحتجز جنديا من "اليونيفيل" جنوب لبنان
7 أبريل, 21:44 GMT
وأكدت "اليونيفيل" أن قوات حفظ السلام ستواصل البقاء في مواقعها، والاستمرار في رصد الانتهاكات ورفع تقارير محايدة بشأنها إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة تابعة لها في جنوب لبنان واعتقلت أحد جنودها.
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
"يونيفيل": هجمات "حزب الله" وإسرائيل قرب مواقعنا في لبنان تستدعي ردا ناريا
5 أبريل, 19:36 GMT
ونشرت اليونيفيل بيانا، يوم الثلاثاء الماضي، على حسابها الرسمي، أكدت من خلاله احتجاز الجيش الإسرائيلي لأحد جنود قوات حفظ السلام، بعد إيقاف قافلة لوجستية.
وقالت في بيانها أنه "بعد اتصال مباشر وفوري من رئيس البعثة وقائد اليونيفيل، بالإضافة إلى قسم الاتصالات في البعثة، تم إطلاق سراح الجندي المذكور بعد أقل من ساعة".
وشددت قيادة البعثة الدولية أن "أي احتجاز لأي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويشكل أي تدخل في أنشطة قوات حفظ السلام انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
ويشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، في الثاني من مارس/آذار الماضي، أكدت قيادة اليونيفيل مقتل ثلاثة جنود حفظ سلام على الأقل في جنوب لبنان نتيجة قصف مواقع وقافلة من "الخوذات الزرقاء"، وإصابة العديد من الجنود الأمميين الآخرين.
