رغم مقتل 3 من عناصرها.. الجيش الإسرائيلي يحتجز جنديا من "اليونيفيل" جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة تابعة لها في جنوب لبنان واعتقلت أحد جنودها. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T21:44+0000
ونشرت اليونيفيل بيانا، مساء اليوم الثلاثاء، على حسابها الرسمي، أكدت من خلاله احتجاز الجيش الإسرائيلي لأحد جنود قوات حفظ السلام، بعد إيقاف قافلة لوجستية.وقالت في بيانها أنه "بعد اتصال مباشر وفوري من رئيس البعثة وقائد اليونيفيل، بالإضافة إلى قسم الاتصالات في البعثة، تم إطلاق سراح الجندي المذكور بعد أقل من ساعة".وشددت قيادة البعثة الدولية أن "أي احتجاز لأي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويشكل أي تدخل في أنشطة قوات حفظ السلام انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".ويشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، في الثاني من مارس/آذار الماضي، أكدت قيادة اليونيفيل مقتل ثلاثة جنود حفظ سلام على الأقل في جنوب لبنان نتيجة قصف مواقع وقافلة من "الخوذات الزرقاء"، وإصابة العديد من الجنود الأمميين الآخرين.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
