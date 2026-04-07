وزيرا خارجية تركيا وباكستان يبحثان الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع حول إيران
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لمناقشة الجهود... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T21:15+0000
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لمناقشة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة حول إيران.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه دعا الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الأعمال العدائية لمدة أسبوعين للسماح للعمل الدبلوماسي بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين.
وقال المصدر: "تحدث وزير الخارجية هاكان فيدان عبر الهاتف اليوم (7 أبريل) مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب (حول إيران )".
في الخامس من أبريل/نيسان، هدد ترامب إيران بـ"يوم الجسور ومحطات الطاقة" يوم الثلاثاء، داعياً إلى فتح مضيق هرمز ومتوعداً بأن الإيرانيين سيعيشون "في جحيم" إن لم يفعلوا ذلك.
كما حدد موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء (الثالثة صباحاً بتوقيت موسكو يوم الأربعاء). وأكدت طهران أنها سترد بحزم إذا نفذت واشنطن تهديداتها.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.