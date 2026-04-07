تصعيد سياسي في أمريكا... مطالبات بعزل هيغسيث واتهامات بـ"جرائم حرب" في إيران
© AP Photo / Matias Delacroix وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية، بأن النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ياسمين أنصاري، أعلنت عزمها تقديم اقتراح لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، "بسبب الأساليب المستخدمة في إدارة العملية في إيران".
وسبق أن لفت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الانتباه إلى الازدراء الصارخ من وزير الحرب بيت هيغسيث، لاستخدامه القوة.
وقالت التقارير: "أعلنت عضو المجلس الديمقراطية في مجلس النواب يوم الاثنين (أمس) أنها ستقدم اقتراحا لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، بسبب تعامله مع العملية الإيرانية".
واتهمت أنصاري وزير الحرب بـ"تعريض حياة وصحة أفراد الجيش الأمريكي للخطر وارتكاب جرائم حرب"، وأعلنت أنها "تخطط لبدء إجراءات العزل، الأسبوع المقبل"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.
Trump is escalating a devastating, illegal war, threatening massive war crimes and targeting civilian infrastructure in Iran. In the last 48 hours alone, the rhetoric has crossed every line. Pete Hegseth is complicit.— Congresswoman Yassamin Ansari (@RepYassAnsari) April 6, 2026
I’ve called for the 25th Amendment and am introducing… https://t.co/TzsTrb3m3E
وكتبت أنصاري عبر منصة "إكس": "يُصعّد ترامب حربًا مدمرة وغير شرعية، مُهددًا بارتكاب جرائم حرب جسيمة، ومستهدفًا البنية التحتية المدنية في إيران. في الساعات الـ48 الماضية فقط، تجاوزت تصريحاته كل الحدود. بيت هيغسيث متواطئ. لقد دعوتُ إلى تفعيل التعديل الـ25 للدستور، وأُقدّم بنودًا لعزل هيغسيث".
ونقل الصحفي سكوت مكفارلين، عن النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ياسمين أنصاري، قولها: "الكونغرس وحده يملك سلطة إعلان الحرب، وليس رئيس مارق أو أتباعه. إن تعريض هيغسيث المتهور لأفراد الخدمة الأمريكية للخطر وجرائم الحرب المتكررة، بما في ذلك قصف مدرسة للبنات في ميناب بإيران، واستهداف البنية التحتية المدنية عمدًا، كلها أسباب لعزله من منصبه".
يشار إلى أن أنصاري ليست أول من اقترح عزل هيغسيث، لارتكابه "جرائم حرب"، فقد قدّم النائب شري ثانيدار (ديمقراطي من ميشيغان) اقتراحًا لعزل وزير الحرب الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، لكنه لم يدعو لإجراء تصويت في هذا الشأن.