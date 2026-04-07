تصعيد سياسي في أمريكا... مطالبات بعزل هيغسيث واتهامات بـ"جرائم حرب" في إيران
أفادت تقارير أمريكية، بأن النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ياسمين أنصاري، أعلنت عزمها تقديم اقتراح لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، "بسبب الأساليب... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
06:46 GMT 07.04.2026
أفادت تقارير أمريكية، بأن النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ياسمين أنصاري، أعلنت عزمها تقديم اقتراح لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، "بسبب الأساليب المستخدمة في إدارة العملية في إيران".
وسبق أن لفت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الانتباه إلى الازدراء الصارخ من وزير الحرب بيت هيغسيث، لاستخدامه القوة.

وقالت التقارير: "أعلنت عضو المجلس الديمقراطية في مجلس النواب يوم الاثنين (أمس) أنها ستقدم اقتراحا لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، بسبب تعامله مع العملية الإيرانية".

واتهمت أنصاري وزير الحرب بـ"تعريض حياة وصحة أفراد الجيش الأمريكي للخطر وارتكاب جرائم حرب"، وأعلنت أنها "تخطط لبدء إجراءات العزل، الأسبوع المقبل"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وكتبت أنصاري عبر منصة "إكس": "يُصعّد ترامب حربًا مدمرة وغير شرعية، مُهددًا بارتكاب جرائم حرب جسيمة، ومستهدفًا البنية التحتية المدنية في إيران. في الساعات الـ48 الماضية فقط، تجاوزت تصريحاته كل الحدود. بيت هيغسيث متواطئ. لقد دعوتُ إلى تفعيل التعديل الـ25 للدستور، وأُقدّم بنودًا لعزل هيغسيث".
هيغسيث يبيع أسهمه في شركات الدفاع الأمريكية ليصبح وزيرا للحرب
ونقل الصحفي سكوت مكفارلين، عن النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ياسمين أنصاري، قولها: "الكونغرس وحده يملك سلطة إعلان الحرب، وليس رئيس مارق أو أتباعه. إن تعريض هيغسيث المتهور لأفراد الخدمة الأمريكية للخطر وجرائم الحرب المتكررة، بما في ذلك قصف مدرسة للبنات في ميناب بإيران، واستهداف البنية التحتية المدنية عمدًا، كلها أسباب لعزله من منصبه".
يشار إلى أن أنصاري ليست أول من اقترح عزل هيغسيث، لارتكابه "جرائم حرب"، فقد قدّم النائب شري ثانيدار (ديمقراطي من ميشيغان) اقتراحًا لعزل وزير الحرب الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، لكنه لم يدعو لإجراء تصويت في هذا الشأن.
