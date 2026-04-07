هيغسيث يبيع أسهمه في شركات الدفاع الأمريكية ليصبح وزيرا للحرب

هيغسيث يبيع أسهمه في شركات الدفاع الأمريكية ليصبح وزيرا للحرب

سبوتنيك عربي

كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة وثائق حكومية أمريكية، أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، باع أسهمًا في شركات دفاع أمريكية كبرى، بما في ذلك "لوكهيد مارتن"... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T04:42+0000

2026-04-07T04:42+0000

2026-04-07T04:42+0000

وبدأ التحقيق في التاريخ المالي للوزير، بناءً على تحقيق أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" في الآونة الأخيرة، والذي زعم أن وسيط هيغسيث، حاول استثمار مبالغ طائلة في صندوق "بلاك روك" للدفاع قبيل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. ونفى البنتاغون هذه المزاعم ووصفها بأنها "مختلقة تمامًا".وبمجرد توليه منصب وزير الحرب في 25 يناير 2025، طُلب منه تعديل محفظته الاستثمارية لتتوافق مع هذه المتطلبات، وبحلول 7 فبراير/ شباط 2025، كان هيغسيث باع بالفعل أسهمه في شركات "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"هانيويل".بالإضافة إلى ذلك، باع هيغسيث حصصه في شركتي الاستثمار المباشر "بلاكستون" و"كي كي آر"، اللتين تمتلكان استثمارات كبيرة في قطاع الدفاع. وفي وقت لاحق، في 24 مارس/ آذار 2025، أعقب ذلك عملية بيع أوسع نطاقًا، حيث تخلص الوزير من أسهمه في شركات "آبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت".وقبل انضمامه إلى البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، حصل هيغسيث على 4.6 مليون دولار من "فوكس نيوز"، للفترة 2022-2024، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار، من حقوق تأليف الكتب وإيجارات العقارات ومشاركات التحدث، بما في ذلك 150 ألف دولار لمحاضرة واحدة، وفقًا للمعلومات التي توصلت إليها وكالة "سبوتنيك".

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

