هيغسيث يبيع أسهمه في شركات الدفاع الأمريكية ليصبح وزيرا للحرب
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة وثائق حكومية أمريكية، أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، باع أسهمًا في شركات دفاع أمريكية كبرى، بما في ذلك "لوكهيد مارتن"... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
04:42 GMT 07.04.2026
© Photo / x.comوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة وثائق حكومية أمريكية، أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، باع أسهمًا في شركات دفاع أمريكية كبرى، بما في ذلك "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"هانيويل"، لتجنب تضارب المصالح.
وبدأ التحقيق في التاريخ المالي للوزير، بناءً على تحقيق أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" في الآونة الأخيرة، والذي زعم أن وسيط هيغسيث، حاول استثمار مبالغ طائلة في صندوق "بلاك روك" للدفاع قبيل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. ونفى البنتاغون هذه المزاعم ووصفها بأنها "مختلقة تمامًا".

كما كشفت وكالة "سبوتنيك"، حتى قبل تولي هيغسيث لمنصبه في الـ10 من يناير/ كانون الثاني 2025، أنه وقّع "اتفاقية أخلاقية" يتعهد فيها بعدم المشاركة في أي أمور قد تؤثر على مصالحه المالية.

وبمجرد توليه منصب وزير الحرب في 25 يناير 2025، طُلب منه تعديل محفظته الاستثمارية لتتوافق مع هذه المتطلبات، وبحلول 7 فبراير/ شباط 2025، كان هيغسيث باع بالفعل أسهمه في شركات "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"هانيويل".
بالإضافة إلى ذلك، باع هيغسيث حصصه في شركتي الاستثمار المباشر "بلاكستون" و"كي كي آر"، اللتين تمتلكان استثمارات كبيرة في قطاع الدفاع. وفي وقت لاحق، في 24 مارس/ آذار 2025، أعقب ذلك عملية بيع أوسع نطاقًا، حيث تخلص الوزير من أسهمه في شركات "آبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت".

وكان جزء كبير من أصوله، بما في ذلك أسهم شركات الدفاع، مودعًا في حساب تقاعد خاص بزوجته. وبموجب "قوانين الأخلاقيات الأمريكية"، تُعتبر أصول الزوجة مساوية لأصول المسؤول نفسه.

وقبل انضمامه إلى البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، حصل هيغسيث على 4.6 مليون دولار من "فوكس نيوز"، للفترة 2022-2024، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار، من حقوق تأليف الكتب وإيجارات العقارات ومشاركات التحدث، بما في ذلك 150 ألف دولار لمحاضرة واحدة، وفقًا للمعلومات التي توصلت إليها وكالة "سبوتنيك".
