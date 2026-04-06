ترامب: المفاوضون الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الجانب الإيراني المشارك في المحادثات مع واشنطن متحمس للتواصل إلى اتفاق.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: ‏"لدينا مشارك نشط وراغب في الجانب الآخر. يرغبون في إبرام اتفاق".وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان إعادة فتح مضيق هرمز جزءا من قائمة التنازلات التي تتوقعها واشنطن من طهران كجزء من اتفاق: "أود أن أقول إنها أولوية كبيرة جدا".‏‏وأضاف الرئيس أن "هذه فترة حرجة وأن الإجراءات الأمريكية المستقبلية ستعتمد على رد إيران".‏وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260406/وزير-الحرب-الأمريكي-سنشن-اليوم-أكبر-عدد-من-الضربات-على-إيران-1112337773.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

