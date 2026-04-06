ترامب: المفاوضون الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الجانب الإيراني المشارك في المحادثات مع واشنطن متحمس للتواصل إلى اتفاق. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T20:08+0000
https://sarabic.ae/20260406/وزير-الحرب-الأمريكي-سنشن-اليوم-أكبر-عدد-من-الضربات-على-إيران-1112337773.html
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الجانب الإيراني المشارك في المحادثات مع واشنطن متحمس للتواصل إلى اتفاق.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "لدينا مشارك نشط وراغب في الجانب الآخر. يرغبون في إبرام اتفاق".
وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان إعادة فتح مضيق هرمز جزءا من قائمة التنازلات التي تتوقعها واشنطن من طهران كجزء من اتفاق: "أود أن أقول إنها أولوية كبيرة جدا".
وحول تهديداته بمهاجمة أهداف أوسع في إيران، منها ضرب الجسور والبنى التحتية، قال الرئيس الأمريكي: "آمل ألا أضطر لفعل ذلك".
وأضاف الرئيس أن "هذه فترة حرجة وأن الإجراءات الأمريكية المستقبلية ستعتمد على رد إيران".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.