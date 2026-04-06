إعلام: إيران تقدم ردا من 10 بنود على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن إيران قدمت لباكستان ردًا من عشر نقاط على المقترح الأمريكي بإنهاء الحرب.

ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، يتألف رد إيران من عشر نقاط، تشمل على وجه الخصوص وقف الأعمال العدائية في المنطقة، ووضع بروتوكول لضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز بأمان، ورفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقد تم التأكيد بشكل خاص على رفض طهران لوقف إطلاق نار قصير الأجل، مؤكدةً على ضرورة إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل كامل.وجاء في البيان: "بعد أسبوعين من المباحثات المعمقة الرفيعة المستوى، قدّمت إيران ردّها على المقترح الأمريكي بإنهاء الحرب مع باكستان". وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إيران أعدت ردًا على مقترحات الوسطاء لوقف إطلاق النار.وقال بقائي في مؤتمر صحفي: "بناءً على مصالحنا واعتباراتنا، قمنا بتدوين مجموعة المطالب التي كانت ولا تزال لدينا، نحن لا نخجل من أن نرفع صوتنا بمطالبنا ورغباتنا المشروعة والمنطقية، وأن تطرح إيران وجهات نظرها بسرعة وشجاعة تجاه خطة ما، لا يجب اعتباره بأي حال علامة على التراجع أمام العدو.. لقد قمنا بصياغة ردودنا، وسنعلن بوضوح عن كيفية الإعلان عنها كلما دعت الحاجة".وأضاف: "لقد أعددنا ردنا، وسنعلن رسميًا عن آلية إصداره إذا لزم الأمر".في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر مطلع على المقترحات، أن باكستان قدمت خطة لوقف إطلاق النار على مرحلتين إلى الولايات المتحدة وإيران.بدوره، نقل موقع أمريكي، اليوم، عن مصادر، قولها إن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.الخارجية الإيرانية: طهران تجهز ردا على مقترحات وقف إطلاق النار

