الخارجية الإيرانية: طهران تجهز ردا على مقترحات وقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: طهران تجهز ردا على مقترحات وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن إيران أعدت رداً على مقترحات الوسطاء لوقف إطلاق النار. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T09:20+0000
2026-04-06T09:20+0000
2026-04-06T09:20+0000
وقال بقائي في مؤتمر صحفي: "بناءً على مصالحنا واعتباراتنا، قمنا بتدوين مجموعة المطالب التي كانت ولا تزال لدينا، نحن لا نخجل من أن نرفع صوتنا بمطالبنا ورغباتنا المشروعة والمنطقية، وأن تطرح إيران وجهات نظرها بسرعة وشجاعة تجاه خطة ما، لا يجب اعتباره بأي حال علامة على التراجع أمام العدو.. لقد قمنا بصياغة ردودنا، وسنعلن بوضوح عن كيفية الإعلان عنها كلما دعت الحاجة".وأوضح أنه "عندما تم طرح الخطة الأمريكية المكونة من 15 مادة، أعلنا أن مثل هذه المقترحات مفرطة في الطموح وغير معقولة وغير منطقية، ولم تكن مقبولة لدينا بأي حال".في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر مطلع على المقترحات، أن باكستان قدمت خطة لوقف إطلاق النار على مرحلتين إلى الولايات المتحدة وإيران.بدوره، نقل موقع أمريكي اليوم عن مصادر قولها إن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: طهران تجهز ردا على مقترحات وقف إطلاق النار
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن إيران أعدت رداً على مقترحات الوسطاء لوقف إطلاق النار.
وقال بقائي في مؤتمر صحفي: "بناءً على مصالحنا واعتباراتنا، قمنا بتدوين مجموعة المطالب التي كانت ولا تزال لدينا، نحن لا نخجل من أن نرفع صوتنا بمطالبنا ورغباتنا المشروعة والمنطقية، وأن تطرح إيران وجهات نظرها بسرعة وشجاعة تجاه خطة ما، لا يجب اعتباره بأي حال علامة على التراجع أمام العدو.. لقد قمنا بصياغة ردودنا، وسنعلن بوضوح عن كيفية الإعلان عنها كلما دعت الحاجة".
وأضاف: "لقد أعددنا ردنا، وسنعلن رسميًا عن آلية إصداره إذا لزم الأمر".
وأوضح أنه "عندما تم طرح الخطة الأمريكية المكونة من 15 مادة، أعلنا أن مثل هذه المقترحات مفرطة في الطموح وغير معقولة وغير منطقية، ولم تكن مقبولة لدينا بأي حال".
وتابع: "قيام الوسطاء بنقل وجهات نظر الطرفين ليس أمرًا غريبًا، هذه المواقف تم طرحها ونقلها عبر الوسطاء منذ البداية، وما زال نقل هذه الرسائل طبيعيًا أن يستمر".
في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر مطلع على المقترحات، أن باكستان قدمت خطة لوقف إطلاق النار على مرحلتين إلى الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.
بدوره، نقل موقع أمريكي اليوم عن مصادر قولها إن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.