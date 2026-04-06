بعد تهديد ترامب بـ"الجحيم".. نائب وزير خارجية إيران يتوعد برد “حاسم ومؤلم”
بعد تهديد ترامب بـ"الجحيم".. نائب وزير خارجية إيران يتوعد برد “حاسم ومؤلم”
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الإثنين، إن بلاده سترد بشكل حاسم وفوري ومؤلم على أي تهديد أو عدوان. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
وأكد عبر منصة "إكس" أن استخدام القوة ضد وحدة أراضي إيران يمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة، ويُصنف ضمن أعمال العدوان وفق القرارات الدولية ذات الصلة. وأضاف أن التهديد باستهداف البنية التحتية المدنية، مثل محطات الطاقة والجسور، يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن أي تهديد علني بارتكاب مثل هذه الأفعال يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. ودعا المسؤول الإيراني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى وقف هذه التصريحات، محذرا من تداعياتها، ومؤكدًا أن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي.وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الأحد، إيران بأن يكون غدا الثلاثاء المقبل هو "يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور، ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".ومضى موجها حديثه للقيادة الإيرانية: "افتحوا المضيق اللعين، أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم وسترون ذلك بأنفسكم".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم

بعد تهديد ترامب بـ"الجحيم".. نائب وزير خارجية إيران يتوعد برد “حاسم ومؤلم”

06:26 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 08:07 GMT 06.04.2026)
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الإثنين، إن بلاده سترد بشكل حاسم وفوري ومؤلم على أي تهديد أو عدوان.
وأكد عبر منصة "إكس" أن استخدام القوة ضد وحدة أراضي إيران يمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة، ويُصنف ضمن أعمال العدوان وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن التهديد باستهداف البنية التحتية المدنية، مثل محطات الطاقة والجسور، يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن أي تهديد علني بارتكاب مثل هذه الأفعال يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
ودعا المسؤول الإيراني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى وقف هذه التصريحات، محذرا من تداعياتها، ومؤكدًا أن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الأحد، إيران بأن يكون غدا الثلاثاء المقبل هو "يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور، ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".
وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".
ومضى موجها حديثه للقيادة الإيرانية: "افتحوا المضيق اللعين، أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم وسترون ذلك بأنفسكم".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
