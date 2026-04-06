" لقد فقدنا المفاتيح"...إيران ترد بسخرية على ترامب بشأن فتح المضيق

في تعليق ساخر على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح مضيق هرمز، صرحت السفارة الإيرانية في زيمبابوي أن إيران "فقدت المفاتيح".

2026-04-06T06:20+0000

وقالت السفارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي : "لقد فقدنا المفاتيح" .وقد علقت السفارة الإيرانية في جنوب أفريقيا بدورها على هذه الرسالة بسخرية.وكتبت السفارة: "شش... المفاتيح تحت أصيص الزهور. لكننا لا نفتح الباب إلا للأصدقاء".أكدت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل. وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.قيادة القوات البحرية للحرس الثوري: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابقإسرائيل: سنواصل استهداف القيادات الإيرانية وضرب الأهداف الاستراتيجية في طهران

https://sarabic.ae/20260405/ترامب-مهددا-إيران-إفتحوا-مضيق-هرمز-أو-سيكون-الثلاثاء-هو-يوم-ضرب-الجسور-والكهرباء-1112300309.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

