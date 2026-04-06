" لقد فقدنا المفاتيح"...إيران ترد بسخرية على ترامب بشأن فتح المضيق
" لقد فقدنا المفاتيح"...إيران ترد بسخرية على ترامب بشأن فتح المضيق
سبوتنيك عربي
في تعليق ساخر على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح مضيق هرمز، صرحت السفارة الإيرانية في زيمبابوي أن إيران "فقدت المفاتيح". 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T05:56+0000
2026-04-06T05:56+0000
2026-04-06T06:20+0000
وقالت السفارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي : "لقد فقدنا المفاتيح" .وقد علقت السفارة الإيرانية في جنوب أفريقيا بدورها على هذه الرسالة بسخرية.وكتبت السفارة: "شش... المفاتيح تحت أصيص الزهور. لكننا لا نفتح الباب إلا للأصدقاء".أكدت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل. وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.قيادة القوات البحرية للحرس الثوري: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابقإسرائيل: سنواصل استهداف القيادات الإيرانية وضرب الأهداف الاستراتيجية في طهران
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
" لقد فقدنا المفاتيح"...إيران ترد بسخرية على ترامب بشأن فتح المضيق
05:56 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 06:20 GMT 06.04.2026)
في تعليق ساخر على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح مضيق هرمز، صرحت السفارة الإيرانية في زيمبابوي أن إيران "فقدت المفاتيح".
وقالت السفارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي : "لقد فقدنا المفاتيح" .
وقد علقت السفارة الإيرانية في جنوب أفريقيا بدورها على هذه الرسالة بسخرية.
وكتبت السفارة: "شش... المفاتيح تحت أصيص الزهور. لكننا لا نفتح الباب إلا للأصدقاء".
أكدت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، إيران بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل هو "يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور، ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".
وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.