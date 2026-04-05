قيادة القوات البحرية للحرس الثوري: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق

سبوتنيك عربي

أكدت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T21:00+0000

وأضافت، في بيان نشرته على صفحتها عبر منصة "إكس"، أن القوات البحرية تعمل على استكمال الاستعدادات العملياتية لتنفيذ الخطة التي أقرّها المسؤولون في إيران، بهدف إرساء ما وصفته بنظام جديد في الخليج العربي.وصرح سيد مهدي طباطبايي، نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات والإعلام، في وقت سابق، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشعل حربا شاملة في المنطقة بجنون، ولا يزال يتباهى بها".وأكد أن "فتح مضيق هرمز بشكل كامل مرتبط بتعويض جميع الأضرار الناجمة عن الحرب المفروضة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم وفق نظام قانوني جديد يعتمد جزئيًا على عائدات رسوم العبور.وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، إيران بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل هو "يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور، ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".ومضى موجها حديثه للقيادة الإيرانية: "افتحوا المضيق اللعين، أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم وسترون ذلك بأنفسكم".وكان ترامب، كتب في منشور آخر على "تروث سوشيال"، أمس السبت: "أتذكرون عندما منحت إيران 10 أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد - 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم جحيم عظيم".يشار إلى أن ترامب أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الاثنين الموافق 6 نيسان/ أبريل الجاري.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

