خبير يمني يكشف لـ"سبوتنيك" مدى تأثر صنعاء بالحرب الأمريكية على إيران

خبير يمني يكشف لـ"سبوتنيك" مدى تأثر صنعاء بالحرب الأمريكية على إيران

سبوتنيك عربي

قال الخبير الاقتصادي اليمني من صنعاء، الدكتور محمد الأنسي، إن "الكثير من بلدان العالم بما فيها اليمن تعرضت لأضرار اقتصادية نتيجة لحرب أمريكا على إيران متجاوزة... 05.04.2026

2026-04-05T19:27+0000

2026-04-05T19:27+0000

2026-04-05T19:35+0000

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "إذا كان العالم قد تأثر بصورة كبيرة خلال أسابيع من الحرب فما بالك باليمن الذي يخضع لحصار وخنق اقتصادي وحروب مستمرة منذ أكثر من عقد ولم تتوقف بعد، وقد دمرت الكثير من أشكال الحياة الاقتصادية وتسببت بتأثير سلبي في معيشة كل أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا".وتابع الأنسي: "أما بالنسبة للمبررات التي يتم الترويج لها، بأن المنظمات الدولية تتعرض لضغوط وتدخلات من حكومة صنعاء، فالوضع والخدمات التي تقدمها المنظمات في المحافظات الجنوبية الغير خاضعة لحكومة صنعاء والمستوى المعيشي والإنساني السيء جدا، يشهد و يشكل برهانا على بطلان مثل هذه الاتهامات، فالوضع في الجنوب والذي تتمدد فيه المنظمات بحرية، هو وضع معيشي سيء جدا، ويؤكد أن دور المنظمات هو دور إعلامي سياسي لا أكثر، وبعيد جداً عن الإنسان والإنسانية".وعن طبيعة الوضع الراهن في صنعاء بعد أسابيع من الحرب الأمريكية على إيران ومشاركة صنعاء مؤخرا يقول الأنسي، إن "هناك خصوصية لصنعاء في المشهد الإقليمي الحالي تظهر بأشكال عديدة، فرغم من مرور أكثر من شهر على الحرب الأمريكية على إيران وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الوقود عالميا، إلا أن الوضع لم يتغير في صنعاء حتى الآن ولا تزال أسعار المشتقات النفطية كما كانت قبل الحرب، لأن الدولة والحكومة في صنعاء تبذل جهود كبيرة وتسعى بقدر الإمكان بأن لا تحمل المواطن أعباء إضافية، لأنه يمر بظروف اقتصادية صعبة بعد حروب وعدوان طويل تعرضت فيه البلاد لتدمير كبير وأضرار فادحة".وقال الخبير الاقتصادي، إن صنعاء ليست بمعزل عن الأزمة الراهنة والمشكلة الاقتصادية في اليمن قد تتضاعف مع استمرار الحصار الاقتصادي والمالي منذ أن تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وقد تسببت عملية نقله فور حدوثها بانقطاع المرتبات ومراكمة مشاكل المعيشة للمواطنين، لأن عملية النقل تبعها سيطرة على الموارد والإيرادات اليمنية ونهب النفط والغاز، التي بلغت عوائدها أكثر من 56 مليار دولار في الفترة الماضية.ولفت الأنسي، إلى أنه "من الطبيعي أن تصبح لهذه الظروف انعكاسات وتأثير جيو سياسي وأمني وسياسي في المنطقة وعلى العالم، لاعتبارات مرتبطة بالكرامة والحق الإنساني والأخلاقي في الحياة و مرتبطة برفض اليمن واليمنيين الظلم والاستكبار، ولا استبعد إذا استمر هذا الوضع أن يقود إلى كل ما يمكن لليمنيين الوصول إليه في سبيل خروجهم من الوضع الاقتصادي السيء".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، تنفيذ أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت ما وصفتها بـ"أهداف عسكرية حساسة تابعة لإسرائيل في جنوب فلسطين المحتلة".وتشن إيران ضربات على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وعلى الأراضي الإسرائيلية، ردا على العملية العسكرية التي بدأت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

إيران

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن