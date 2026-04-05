خبير يمني يكشف لـ"سبوتنيك" مدى تأثر صنعاء بالحرب الأمريكية على إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير يمني يكشف لـ"سبوتنيك" مدى تأثر صنعاء بالحرب الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
2026-04-05T19:27+0000
2026-04-05T19:35+0000
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
العالم العربي
أخبار العالم الآن
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "إذا كان العالم قد تأثر بصورة كبيرة خلال أسابيع من الحرب فما بالك باليمن الذي يخضع لحصار وخنق اقتصادي وحروب مستمرة منذ أكثر من عقد ولم تتوقف بعد، وقد دمرت الكثير من أشكال الحياة الاقتصادية وتسببت بتأثير سلبي في معيشة كل أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا".
أحمد عبد الوهاب
19:27 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 19:35 GMT 05.04.2026)
© AP Photo / Hani Mohammedمسجد في صنعاء، اليمن
مسجد في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال الخبير الاقتصادي اليمني من صنعاء، الدكتور محمد الأنسي، إن "الكثير من بلدان العالم بما فيها اليمن تعرضت لأضرار اقتصادية نتيجة لحرب أمريكا على إيران متجاوزة كل القوانين الدولية، لمجرد رغبتها في الهروب من المشاكل الأمريكية الداخلية ومشاكل اقتصاد الدولار القائم في الأصل على الحروب مع كل ظروف تراكمات التضخم".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "إذا كان العالم قد تأثر بصورة كبيرة خلال أسابيع من الحرب فما بالك باليمن الذي يخضع لحصار وخنق اقتصادي وحروب مستمرة منذ أكثر من عقد ولم تتوقف بعد، وقد دمرت الكثير من أشكال الحياة الاقتصادية وتسببت بتأثير سلبي في معيشة كل أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا".

وحول توقف عمل المنظمات الإنسانية في شمال البلاد، يقول الأنسي: "بالنسبة لموضوع المنظمات الدولية فكان يفترض أن تكون إنسانية بما يتوافق مع تسميتها في تلك الظروف التي يمر بها اليمن، لكنها للأسف تكشف وتؤكد للشعوب بشكل متكرر بأنها مجرد أدوات ضغط تابعة لقوى الهيمنة والنهب الرأسمالية بقيادة أمريكا".

وتابع الأنسي: "أما بالنسبة للمبررات التي يتم الترويج لها، بأن المنظمات الدولية تتعرض لضغوط وتدخلات من حكومة صنعاء، فالوضع والخدمات التي تقدمها المنظمات في المحافظات الجنوبية الغير خاضعة لحكومة صنعاء والمستوى المعيشي والإنساني السيء جدا، يشهد و يشكل برهانا على بطلان مثل هذه الاتهامات، فالوضع في الجنوب والذي تتمدد فيه المنظمات بحرية، هو وضع معيشي سيء جدا، ويؤكد أن دور المنظمات هو دور إعلامي سياسي لا أكثر، وبعيد جداً عن الإنسان والإنسانية".
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
بعد دخولها الحرب الإيرانية-الأمريكية...هل تغلق أنصار الله اليمنية "باب المندب" أمام الملاحة الدولية؟
29 مارس, 18:07 GMT
وعن طبيعة الوضع الراهن في صنعاء بعد أسابيع من الحرب الأمريكية على إيران ومشاركة صنعاء مؤخرا يقول الأنسي، إن "هناك خصوصية لصنعاء في المشهد الإقليمي الحالي تظهر بأشكال عديدة، فرغم من مرور أكثر من شهر على الحرب الأمريكية على إيران وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الوقود عالميا، إلا أن الوضع لم يتغير في صنعاء حتى الآن ولا تزال أسعار المشتقات النفطية كما كانت قبل الحرب، لأن الدولة والحكومة في صنعاء تبذل جهود كبيرة وتسعى بقدر الإمكان بأن لا تحمل المواطن أعباء إضافية، لأنه يمر بظروف اقتصادية صعبة بعد حروب وعدوان طويل تعرضت فيه البلاد لتدمير كبير وأضرار فادحة".
وقال الخبير الاقتصادي، إن صنعاء ليست بمعزل عن الأزمة الراهنة والمشكلة الاقتصادية في اليمن قد تتضاعف مع استمرار الحصار الاقتصادي والمالي منذ أن تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وقد تسببت عملية نقله فور حدوثها بانقطاع المرتبات ومراكمة مشاكل المعيشة للمواطنين، لأن عملية النقل تبعها سيطرة على الموارد والإيرادات اليمنية ونهب النفط والغاز، التي بلغت عوائدها أكثر من 56 مليار دولار في الفترة الماضية.

واستطرد أن "نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن تبعه أيضا، استمرار إجراءات التعقيد الاقتصادية، متمثلة في تدفق الواردات وفرض منافذ معينة لنهب الرسوم الجمركية والضريبة ورفع تكاليف سلاسل التوريد".

ولفت الأنسي، إلى أنه "من الطبيعي أن تصبح لهذه الظروف انعكاسات وتأثير جيو سياسي وأمني وسياسي في المنطقة وعلى العالم، لاعتبارات مرتبطة بالكرامة والحق الإنساني والأخلاقي في الحياة و مرتبطة برفض اليمن واليمنيين الظلم والاستكبار، ولا استبعد إذا استمر هذا الوضع أن يقود إلى كل ما يمكن لليمنيين الوصول إليه في سبيل خروجهم من الوضع الاقتصادي السيء".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غورين" وأهداف حيوية في إسرائيل
أمس, 19:24 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، تنفيذ أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت ما وصفتها بـ"أهداف عسكرية حساسة تابعة لإسرائيل في جنوب فلسطين المحتلة".
وتشن إيران ضربات على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وعلى الأراضي الإسرائيلية، ردا على العملية العسكرية التي بدأت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
