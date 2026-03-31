ترامب: هناك "تغيير كامل للنظام" في إيران الآن وسنغادر خلال أسبوعين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن هناك "تغييرًا كاملاً للنظام" في إيران الآن، مشيرًا إلى أن أن إدارته تجري مفاوضات مع قادة إيرانيين معتدلين... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لدينا الآن مجموعة مختلفة من الناس (في إيران) وهم يسيطرون، لكنهم أكثر اعتدالا بكثير، وأعتقد أنهم أكثر عقلانية".وأضاف: نجري مفاوضات مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف.ولفت إلى أن "️عودة إيران إلى المفاوضات أمر جيد ولكنه ليس ضروريا".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260331/ترامب-يحدد-شرطا-أساسيا-من-أجل-إعلان-النصر-على-إيران-1112159584.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

