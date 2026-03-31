محلل عسكري لـ"سبوتنيك": تناقص في مخزونات صواريخ توماهوك وأمريكا تغرق في مستنقع إيران بمفردها

يقول المراقب العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو: إن "القوة العسكرية التقليدية للولايات المتحدة تتعرض لضغط شديد يقترب من نقطة الانهيار في حربها ضد إيران". 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T19:20+0000

ويؤكد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الأمر لا يقتصر على التراجع السريع في مخزون صواريخ "توماهوك"، بل إن كل صاروخ يتم إطلاقه على إيران يستنزف في الوقت ذاته احتياطيات الدفاع الجوي والصاروخي بشكل أوسع. وبحسب معدل الاستخدام الشهري الحالي، الذي يبلغ نحو 850 صاروخ كروز من طراز "توماهوك" — كما أظهر تحليل "سبوتنيك" لوثائق ميزانية البحرية — فإن الولايات المتحدة تحتفظ بمخزون يكفي لنحو ثلاثة أشهر فقط. ورغم أن المخزونات الحالية لا تزال تسمح بمواصلة الضربات ضد إيران، إلا أنه من المهم التذكير بعدم وجود نهاية واضحة للحملة التي تخوضها الولايات المتحدة إلى حد كبير بمفردها، بحسب المحلل. وأشار إلى أنه مع الاستهلاك السريع لهذه الأسلحة، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه معضلة، حيث يسعى إلى الخروج من الصراع مع إيران، لكنه يفتقر إلى مسار واضح لتحقيق ذلك. وبعد مرور شهر على بدء الحملة، لا تزال أهدافها غير محققة؛ إذ لم تتعرض إيران لزعزعة الاستقرار، ويظهر مجتمعها تماسكًا في مواجهة الهجمات الخارجية، فيما يحتفظ الحرس الثوري الإيراني باحتياطيات صاروخية كافية، بما في ذلك أنظمة حديثة مخزنة بأمان تحت الأرض. كما أن أنظمة الدفاع المتعددة والعمليات اللامركزية تجعل أي هجمات أمريكية إضافية مكلفة وغير مضمونة النتائج. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

